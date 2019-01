Huawei | arrestato in Polonia un dipendente con l' accusa di spionaggio

Un cittadino cinese dipendente di Huawei è stato arrestato in Polonia : Un cittadino cinese dipendente di Huawei è stato arrestato in Polonia con l’accusa di condurre attività di spionaggio contro il governo della Polonia; insieme a lui è stato arrestato anche un cittadino polacco dipendente di una compagnia telefonica. I due,

Huawei - dipendente del gruppo arrestato per spionaggio - : In manette anche un cittadino polacco. Perquisiti anche gli uffici della società Orange. I due saranno trattenuti per tre mesi

La Cina ha arrestato un altro cittadino canadese (probabilmente per via del caso Huawei) : Un cittadino canadese è stato arrestato in Cina, secondo quanto riportato dal giornale canadese National Post mercoledì, citando fonti del ministero degli Esteri del Canada. Secondo la grandissima parte della stampa internazionale, anche questo arresto – il terzo degli ultimi giorni contro un

Perché il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria di Huawei : ... nel 2008 costruì la rete mobile su larga scala più grande del nord America; nel 2009 diede vita ad una delle prime infrastrutture 4G del mondo in Norvegia. Così, molto prima che i suoi smartphone ...

Arrestato il capo finanziario Huawei