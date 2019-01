20 anni fa l' addio a Fabrizio De André | il grande cantautore rivoluzionario

Addio al maestro dei retroscena Guido Quaranta. Aveva 91 anni : E' morto a 91 anni a Roma al policlinco Gemelli dove era stato ricoverato a seguito di un ictus parlamentate il giornalita Guido Quaranta, storica penna parlamentare del settimanale L`Espresso e padre dei retroscena s Transatlantico e vita nei partiti. Quaranta era nato a San Francesco al Campo (Torino) il 18 giugno 1927. Iniziò a lavorare a Paese Sera nel 1959 e dopo 10 anni passò dal quotidiano ai settimanali: prima Panorama, poi l'Espresso. ...

A Saluzzo l'addio ad Adriano Barbero - volontario della Croce verde scomparso a 72 anni : Cordoglio, a Saluzzo, per la scomparsa di Adriano Barbero . Barbero aveva 72 anni: si è spento nella notte, al termine di un periodo di malattia. In città era un volto conosciuto, specialmente da ...

Addio al Megadirettore Galattico di Fantozzi : Paolo Paoloni è morto a 90 anni Video : Chi non lo ricorda con il suo sorriso beffardo, crudele con i dipendenti come pochi sapevano essere: 'Fantocci... Bombacci... Fantozzi!'. Lui che è passato alla storia cinematografica come il 'Duca ...

Addio a Paola Nappi - la giornalista Rai è morta a 55 anni : La cronista di Rai3 si è spenta questa mattina Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Paola Nappi. La giornalista, volto Rai, si è spenta questa mattina mercoledì 9 gennaio 2019. Ad annunciarne la morte, i familiari e il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso. Secondo quanto si apprende, le condizioni della […] L'articolo Addio a Paola Nappi, la giornalista Rai è morta a 55 anni proviene da Gossip e Tv.

Addio a Paola Nappi - inviata della Rai : aveva 55 anni e si sentì male dopo servizio sul naufragio della Concordia : Non si era più ripresa dal quel terribile 13 febbraio del 2012, quando si sentì male al Giglio dopo aver seguito per i Tg della Rai la messa a un mese dal naufragio della Concordia: è morta la ...

Morto Paolo Donati - addio a 78 anni al musicologo che inventò programmi cult alla radio : Si è spento ieri in una clinica romana Paolo Donati, musicologo ed esperto di lirica. In Rai è stato una figura fondamentale, fondatore alla radio pubblica di trasmissioni come "La Barcaccia", vero e proprio cult per appassionati melomani, da cui nacque un'idea di divulgazione della musica classica e della lirica colta e lieve allo stesso tempo.Continua a leggere

Avengers Endgame - possibile addio di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man - : Ma quelle che potrebbero riguardare Downey Jr non sono le uniche novità nel mondo Marvel . Anche i contratti di Chris Evans , Capitan America, e Chris Hemsworth , Thor, sono in scadenza quest'anno. ...

Mediaset - addio a Premium S.p.A. : le attività pay tornano a RTI dopo 4 anni : Il Biscione, continuando il processo di riorganizzazione, ha messo fine a Premium S.p.A. dopo quattro anni di vita, incorporando le attività pay in RTI. L'articolo Mediaset, addio a Premium S.p.A.: le attività pay tornano a RTI dopo 4 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Addio alla nonnina di Parella Maria Maddalena - aveva 104 anni : Più di un secolo di vita, ma ora Parella deve dare l'Addio alla sua abitante più anziana. Tre giorni fa è morta Maria Maddalena Marengo, 104 anni, nota nel quartiere per essere diventata, qualche anno ...

L'euro compie 20 anni - dal 27 gennaio 2019 addio alle banconote da 500 - : L'1 gennaio 1999 la moneta unica venne lanciata in 11 Paesi europei, tra cui l'Italia, inizialmente solo per transazioni contabili e finanziarie. Oggi è usata da 340 milioni di cittadini in 19 Stati ...

“Addio Alberto”. 20 anni - promessa del nuoto - stroncato da un male incurabile : Una morta che lascia di sasso quella di Alberto Catena, ventenne di Bassano Romano promessa del nuoto. Aberto Catena, “Bebo” per gli amici di Bssano Romano è stato stroncato da un tumore. Da venerdì il comune si è fermato, e per oggi il sindaco Emanuele Maggi ha proclamato il lutto cittadino. “Bassano Romano è profondamente colpita dalla tragedia che ha sottratto all’amore della sua famiglia e della sua comunità Alberto – dice il sindaco a ...

Muore a 26 anni per influenza suina e meningite in California : addio a giornalista televisiva : L' influenza suina fa di nuovo paura. L'ultima vittima è una giornalista americana di 26 anni, Bre Payton , morta dopo aver contratto il virus H1N1 e in seguito la meningite . La giovane ...