Blastingnews

: Sardegna, morì per una dose di cocaina: in manette gli spacciatori - Ventogal : Sardegna, morì per una dose di cocaina: in manette gli spacciatori -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Sono cinque le misure cautelari messe nere su bianco dalla Procura della Repubblica ed eseguite ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, in collaborazione con i colleghi della stazione di Castelsardo. Tutto questo per unafatale diche – secondo quanto accertato dai Carabinieri – avrebbe portato alla morte per overRoberto Borrielli. Un 47enne di Castelsardo, trovato privo di vita lo scorso 2 luglio in un terreno abbandonato alla periferia del paese. Il principale imputato sarebbe Pietro Bianco, 55 anni, anche lui di Castelsardo, volto conosciuto alle forze dell’ordine per reati legati al mondo della droga, che secondo gli inquirenti avrebbe ceduto l’ultima e fatalediche avrebbe provocato la morte del 47enne. L’uomo è stato arrestato ieri mattina, ora si trova ai domiciliari, ed insieme a lui nella rete degli abili investigatori ...