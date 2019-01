Regno Unito | fa una visita oculistica e scopre di avere un cancro al cervello

La fuga di capitali dal Regno Unito è già iniziata : Mentre si fa sempre più concreto il rischio di un 'no deal' , ovvero di un'uscita disordinata del Regno Unito dalla Ue, il mondo della finanza, che i rischi cerca sempre di prevenirli, sta già ...

Cinque curiosità sulla regina Elisabetta ll del Regno Unito : Elizabeth Alexandra Mary, la regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, compirà 93 anni il prossimo 21 aprile. Incoronata il 2 giugno del 1953, è stata senza dubbio una delle icone del secolo scorso e continua ad esserlo ancora oggi, nel XXI secolo. Scopriamo Cinque curiosità sulla sovrana.

Nintendo domina il mercato delle vendite nel Regno Unito a dicembre : Ancora buone notizie per Nintendo che, sul suolo inglese, è risultata essere il publisher più grande in termini di giochi venduti durante il mese di dicembre. È Gamesindustry a darcene notizia.Vediamo qualche cifra in dettaglio: più del 30% dei videogiochi piazzati girano su piattaforme Nintendo, di cui il 29,5% per la sola Switch: la console ibrida si è classificata al secondo posto dietro PlayStation 4, che resta ancora la più popolare con il ...

Alstom-Eversholt Rail - nuovo design di treni a idrogeno per il Regno Unito : ... che emetterà solo acqua, è un'ulteriore prova della continua creatività del Regno Unito di trasformare il modo in cui viaggiamo mentre continuiamo a passare a un'economia più verde, più pulita", ha ...

Huawei Mate 20 X - con il suo display da 7 - 2 pollici - si affaccia in Europa : è in vendita nel Regno Unito : Non tutti sanno che il 16 ottobre non sono stati presentati due Huawei Mate 20, ma tre: con la variante standard e a quella Pro, c'era Huawei Mate 20 X L'articolo Huawei Mate 20 X, con il suo display da 7,2 pollici, si affaccia in Europa: è in vendita nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Regno Unito - laburisti lanciano crociata contro effigi di Oliver Cromwell : Il Partito laburista britannico ha di recente avviato una battaglia politica subito bollata dai media nazionali come 'bizzarra'. La sinistra ha infatti iniziato a mobilitarsi per la ' rimozione delle ...

Se Amazon diventasse una compagnia telefonica - sarebbe la prima del Regno Unito : Sign with logo for ecommerce company Amazon at the company’s regional headquarters in the Silicon Valley town of Sunnyvale, California, October 28, 2018. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Amazon è ormai un colosso globale in grado di competere a 360 gradi su tutti i servizi offerti dalle grandi società tecnologiche. Appena chiuso un 2018 che ha portato il gigante dell’ecommerce a una capitalizzazione di mille miliardi, la ...

Il digitale ha conquistato l'80% del mercato videoludico nel Regno Unito : Secondo l'Entertainment Retailers Association (ERA), sembra che le vendite software digitali abbiano generato introiti pari a 3.864 di sterline in Inghilterra, durante lo scorso anno. Il digitale rappresenta circa l'80% del mercato, con una crescita annua del 12.5%. Come riporta Gamesindustry, il mercato fisico contiene a tenere duro, basti pensare che il gioco più venduto nel 2018 è stato FIFA 19 con 2.5 milioni di copie, di cui 1.8 milioni di ...

Regno Unito - accelera la manifattura a dicembre : Segnali positivi giungono dal settore manifatturiero britannico. L' indice PMI elaborato da Markit registra, nell'ultimo mese del 2018, una accelerazione della crescita del comparto a 54,2 punti ...

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Cremlino condanna pubblicazione dati personali giornalisti di Sputnik in Regno Unito - : La pubblicazione dei dati personali dei giornalisti Sputnik nei media britannici non rispetta le norme civili ed è una minaccia diretta alla loro sicurezza, ha detto il segretario stampa presidenziale ...

Agroalimentare - non solo pratiche sleali. Dalla blockchain al settore caseario nel Regno Unito : i buoni esempi da seguire : Non solo competizione esasperata tra supermercati, pratiche sleali e guerra all’ultimo prezzo, con conseguenze devastanti sull’anello più debole della filiera alimentare. Negli ultimi anni in Italia e all’estero sono state messe in campo diverse iniziative per una maggiore eticita` delle filiere. Alcune catene di supermercati stanno sperimentando approcci alternativi alle comuni procedure d’acquisto che potrebbero contribuire a una condivisione ...

Regno Unito - primo Natale da duchessa per Meghan Markle - : Tutta l'attenzione dei media è per l'ultima arrivata nella famiglia reale, tra tradizioni, ricorrenze e pettegolezzi