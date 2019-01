Migranti | accordo nel governo | 10 persone affidate alla Chiesa Valdese

Sea Watch - accordo nel governo : "Italia accoglierà una decina di Migranti" : Donne e bambini saranno affidati alla Chiesa Valdese senza oneri per lo Stato. Salvini: "D'ora in poi arrivi solo a costo zero". E chiosa: "L'immigrazione la gestisce il ministro dell'Interno"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio : Tre porte in faccia a Salvini. L’accordo con l’Ue sui Migranti - i no della destra polacca e il Tav : Nervi tesi Salvini non la prende bene: “Conte mi ha scavalcato” In tarda serata il vertice di governo per chiarire la situazione dopo lo strappo del premier sull’immigrazione: “il capitano” è furioso di Tommaso Rodano Che bel vedovo di Marco Travaglio Quando Ivo Caizzi, inviato del Corriere a Bruxelles, ha accusato il suo vicedirettore Federico Fubini di aver diffuso la fake news della certissima, già decisa procedura d’infrazione ...

Migranti Sea Watch suddivisi in Ue - l'Italia inclusa nell'accordo - Salvini si oppone : Si è appena conclusa l'odissea in mare aperto che ha visto 49 Migranti rimanere per 19 giorni in balia delle acque di Malta e a bordo delle Ong 'Sea Eye' e 'Sea Watch'. Tra l'Unione europea e la Valletta si è raggiunto un accordo secondo il quale i suddetti 49 Migranti andranno distribuiti equamente tra 8 Paesi facenti parte dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Ma, dal canto suo Matteo Salvini ha dichiarato di non essere stato consultato dal ...

Nove paesi nell’accordo ad hoc per Migranti sbarcati a Malta : E' stato risolta, alla fine, con un accordo fra Nove paesi, fortemente voluto e mediato dalla Commissione europea che ha dialogato con tutti gli Stati membri, la crisi dei migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla fine di dicembre e sbarcati a Malta, compresi i 49 delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye a cui era stato negato lo sbarco in Italia. In tutto, 298 persone, di cui 249 sbarcate nell'Isola, il più piccolo Stato membro dell'Ue, la ...

Sea Watch : ok di Malta all'accordo Ue. I Migranti in 8 Paesi tra cui l'Italia. Alt di Salvini : Si avvia verso una soluzione la vicenda dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye ma il caso manda in fibrillazione la maggioranza . Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all'...

Migranti Sea Watch - accordo Ue-Malta : distribuiti fra 8 Paesi - inclusa l'Italia | Salvini : 'Non autorizzo alcun arrivo' : Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all' accordo europeo sul tema dei 49 Migranti a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea-Eye bloccati in mare da settimane. Malta ...

I Migranti della Sea Watch arriveranno in Italia in aereo dopo l'accordo con la Ue : Otto paesi di 'buona volontà', e tra questi l'Italia nonostante il 'no' di Matteo Salvini, hanno finalmente messo fine allo strazio dei 49 immigrati a bordo della Sea Watch e della Sea Eye che, nei ...

I Migranti della Sea Watch arriveranno in Italia in aereo dopo l'accordo con la Ue : Che cosa accade una volta che sono sbarcati a Malta. Visite mediche e distribuzione in otto Paesi. Nessuno potrà scegliere quali accogliere. E i tempi non saranno brevi

Accordo sui Migranti della Sea Watch : andranno in 8 paesi - anche l'Italia : Lo ha annunciato il premier maltese che ha dato il via libera allo sbarco dei 49 naufraghi bloccati da 19 giorni a largo della Valletta - Gli Stati Ue che hanno accettato la ricollocazione dei ...

Dopo 19 giorni è stato raggiunto un accordo per i Migranti di Sea Watch : (foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) Dopo quasi tre settimane in mare e disagi estremi per i 49 migranti a bordo, nella mattinata del 9 gennaio è giunta la soluzione attesa per le imbarcazioni Sea Watch 3 e Sea Eye, impossibilitate per giorni ad attraccare in un porto a causa dell’opposizione politica dei paesi europei. Ad annunciarlo è stato il primo ministro di Malta Joseph Muscat, in una conferenza stampa a La Valletta: 8 stati membri ...

Sea Watch : ok di Malta all'accordo Ue. I Migranti in 8 Paesi tra cui l'Italia : Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 migranti. Malta trasferirà sulle ...

Migranti Sea Watch 3 e Sea Eye c’è l’accordo : saranno distribuiti in Europa (anche in Italia) : Raggiunto l'accordo che pone fine al calvario dei 49 Migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch 3, dopo 19 giorni in mare aperto. I Migranti sbarcheranno su alcune navi militari di Malta, poi saranno redistribuiti in 8 Paesi europei: Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Italia (malgrado il no di Salvini).Continua a leggere

Malta : c'è accordo per sbarco Migranti : 12.13 Il premier maltese Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 migranti. Malta trasferirà sulle proprie navi i migranti che saranno redistribuiti tra 8 Paesi Ue, tra cui l'Italia. "L'operazione per trasferire i migranti sulle navi delle nostre forze armate -ha detto Muscat- inizierà il prima possibile".

Ong - Malta non vuole i Migranti : "Prima accordo con Ue" : La Sea Watch e la Sea Eye restano al largo di Malta. Matteo Salvini è stato piuttosto chiaro in questi giorni e a più riprese ha ribadito che i porti italiani restano chiusi. "Stiamo parlando di due imbarcazioni di furbetti in acque maltesi, una tedesca e una olandese, facciano il loro dovere Germania e Olanda - ha detto il vice premier leghista ieri sera a Quarta Repubblica -. Cosa c'entra l'Italia. Inoltre, quando sbarcano in Italia siamo ...