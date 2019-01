repubblica

: La guerra di mafia dietro due omicidi a Partinico, il pentito Macaluso fa arrestare nipote e due cognati… - MondoPalermo : La guerra di mafia dietro due omicidi a Partinico, il pentito Macaluso fa arrestare nipote e due cognati… - mimmogammella2 : RT @Salvo_Palazzolo: Mafia, il pentito Macaluso si accusa di due omicidi e fa arrestare il nipote e i cognati - GDS_it : La guerra di #mafia dietro due omicidi a #Partinico, il pentito Macaluso fa arrestare nipote e due cognati… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L'ex reggente di Resuttana parla di duedel 2007. Provvedimento in carcere per Francesco Lo Iacono e per i fratelli Corrado e Domenico Spataro