Jo Squillo | età | altezza | peso | figli | marito

caffeinamagazine

: Jo Squillo (Giovanna Coletti): età, altezza, peso, figli, marito e vita privata - Spettegolando Jo Squillo, nome d’… - fainformazione : Jo Squillo (Giovanna Coletti): età, altezza, peso, figli, marito e vita privata - Spettegolando Jo Squillo, nome d’… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Joè una showgirl, cantautrice e conduttrice, nota al pubblico in particolare per il suo spirito anarchico, per il carattere ribelle e la celebre canzone “Siamo donne“, presentata a Sanremo nel 1991, in duetto con Sabrina Salerno. Sin da giovanissima si appassiona al mondo della musica e grazie alle sue misure è diventata un’icone sexy degli anni Ottanta. Il suo debutto musicale avviene agli inizi del 1980: in quell’anno Giovanna pubblica il singolo ‘Sono Cattiva-Orrore’ per l’etichetta indipendente Cramps Gang.Inizia a cantare come leader del gruppo ‘Kandeggina’, composto interamente da ragazze e nato all’interno del celebre centro sociale milanese ‘Santa Maria’. Nel 1980 il gruppo si distingue per il polemico lancio di assorbenti Tampax sul pubblico di Piazza Duomo durante un concerto. In seguito, appena maggiorenne, si candida alle elezioni comunali di Milano come ...