Dl sicurezza | lunedì sindaci incontreranno Conte a Palazzo Chigi

Decreto sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Dl sicurezza - migranti via dal Cara e portati a Crotone. Croce Rossa : ‘Alcuni hanno dormito in strada. Lunedì sarà sos’ : Alcuni sono stati accolti dalla Croce Rossa. Altri dalle associazioni della rete solidale. Una parte però è finita per strada. È il bilancio del primo provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone in ottemperanza al decreto Sicurezza approvato nei giorni scorsi in Parlamento: 24 persone sono state costrette a lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto. Nonostante abbiano il permesso di soggiorno umanitario e il diritto di restare in Italia, non ...

Dl sicurezza - lunedì in Aula Camera : 20.40 La commissione Affari Costituzionali della Camera ha terminato i lavori sul decreto Sicurezza votando il mandato in Aula al relatore, Giuseppe Brescia del Movimento 5 stelle. Nessuna modifica è stata approvata. Il testo arriverà quindi in Aula lunedì mattina senza alcun cambiamento rispetto a quello approvato al Senato.

Dl sicurezza - M5S ritira tutti gli emendamenti. Testo in Aula lunedì | : La Commissione vota il mandato in Aula al relatore: resta il Testo approvato al Senato. In giornata i "ribelli" pentastellati hanno fatto un passo indietro sulle modifiche presentate. Anche i dem ...

Decreto sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...

Dl sicurezza - il Governo pone la fiducia : lunedì il voto alla Camera. Di Maio : “È solo per una questione di tempi” : lunedì pomeriggio il Governo porrà la questione di fiducia sul decreto Sicurezza. “È per una questione di tempi. È un decreto che scade. Se dovesse fare tutto l’iter potrebbe slittare. È stato profondamente migliorato”, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Piazzapulita su La7. Secondo quanto si apprende in ambienti di Montecitorio, la maggioranza ha deciso di blindare il testo per tagliare la discussione generale e ...