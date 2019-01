Tratta di migranti dalla Tunisia | 8 fermi L’organizzatore faceva propaganda Jihadista

Bambini migranti malTrattati in un centro in Arizona : polemiche in Usa - : Nei filmati pubblicati da The Arizona Republic si vedono tre Bambini strattonati e spintonati dallo staff del centro Hacienda Del Sol di Youngtown. Lo sceriffo della contea di Maricopa ha deciso di ...

Usa - nuovo scandalo migranti malTrattati : 6.13 nuovo scandalo negli Stati Uniti nella vicenda dei migranti centroamericani, dopo la morte dei due bambini guatemaltechi alla frontiera con il Messico. Un video mostra infatti alcuni minori spinti e trascinati da personale dello staff del centro Hacienda Del Sol di Youngtown, in Arizona, gestito dalla Southwest Key, grande fornitore di strutture per migranti bambini. Le immagini sono state diffuse da diversi media americani, tra cui la ...

La nuova Tratta dei migranti della Manica : Nelle ultime settimane centinaia di migranti hanno tentato di attraversare la striscia di mare che separa il Regno Unito dalla Francia per raggiungere la contea del Kent, a sud di Londra. Sono loro ...

Tratta migranti - preso un ricercato : ANSA, - CAGLIARI, 15 DIC - È stato catturato a Sassari uno dei due ricercati nell'ambito dell'operazione "Arruga" con la quale i carabinieri hanno smantellato in Sardegna due organizzazioni criminali ...

Tratta di migranti su treni e merci : ANSA, - MILANO, 12 DIC - Sono accusati di aver favorito illegalmente l'ingresso in Italia di diverse centinaia di migranti in gran parte diretti in Svizzera, Austria e Germania a bordo di treni merci ...

[L'inchiesta] "Voti - denaro e delirio di onnipotenza. Migranti Trattati come freddi numeri. Il modello Riace serviva al sindaco Lucano per ... : Tra gli uomini più influenti del mondo Per il Collegio presieduto da Tommasina Cotroneo il "modello Riace" sarebbe esistito quasi esclusivamente per permettere a Lucano di continuare la propria ...