Salvini a Varsavia fra trattative e contestazioni

Migranti - domani Salvini a Varsavia : caso Sea Watch e Sea Eye verso la soluzione : Sancire un patto sovranista in vista del voto di maggio e portare a casa un'intesa sulla politica di contrasto ai flussi dei Migranti . Matteo Salvini sbarca domani a Varsavia con due obiettivi chiari, su cui la diplomazia della Lega è già al lavoro da settimane. In vista delle elezioni ...

Matteo Salvini - partito sovranista per le europee : a Varsavia per incontrare il polacco Jaroslav Kaczynski : L'ultimo pezzo del puzzle sovranista in vista delle elezioni europee del 26 maggio andrà a posto il 9 gennaio, quando Matteo Salvini andrà a Varsavia in visita aJaroslav Kaczynskiche con il Pis, Diritto e Giustizia, governa la Polonia da quattro anni. Accreditarsi, come riporta la Repubblica, non è