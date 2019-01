Realizzare i propri sogni | perché poi siamo tristi?

vanityfair

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) NON ERA IL NOSTRO SOGNO, MA DI QUALCUN ALTROABBIAMO PAURA DI PERDERLOCI MANCA AVERE UN OBIETTIVONON È ALL’ALTEZZA DELLE NOSTRE ASPETTATIVESTANCHECI MANCA LA TENSIONE DELLA SFIDAÈ IL NOSTRO ISTINTO DI SOPRAVVIVENZASpesso ci aggrappiamo a un sogno. A volte resta solo un pensiero, che ci consola quando la vita non ci entusiasma abbastanza. E allora ce lo teniamo lì, senza osare trasportarlo nella realtà, certe che si infrangerebbe, solo per farci capire che è impossibile. Un sogno del tipo, per esempio, essere la nuova fiamma di Brad Pitt.Ma ci sono dei, e sono i migliori, che sono più realistici (anche se all’inizio sembrano comunque lontanissimi). E allora ci mettiamo tutto il nostro impegno per renderli reali. Quel sognare diventa progettare, e il progettare diventa darsi un gran da fare.Ed è così che costruiamo la nostra vita. Partendo da un’idea, e poi rendendola ...