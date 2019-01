Pisa | a 13 anni è in cura al Sert perché sniffa cocaina da quando ne aveva nove

E' morto Vincenzo La SPisa - 30 anni di storia nella Squadra Mobile di Caltanissetta : Un archivio vivente che ha conosciuto e vissuto piccoli e grandi fatti di cronaca nera nisseni, punto di riferimento per colleghi vecchi e giovani ma anche, all'epoca colui che teneva i contatti con ...

Pisa - furgone dei rifiuti investe bambino di 5 anni. E’ grave : Il piccolo era appena uscito dalla scuola materna con la madre, che lo accompagnava tenendolo per mano. Indaga la polizia municipale di Cascina, in provincia di Pisa.Continua a leggere

Case rifugio per donne maltrattate - Pisa compie vent'anni : i numeri : La cronaca purtroppo lo racconta ogni giorno: donne barbaramente uccise nelle proprie Case o in luoghi che il partner o ex partner conosce molto bene. donne che forse oggi avrebbero potuto essere ...

Pisa - cedono la figlia di quattro anni a pusher in cambio di droga : arrestati : Venduta ad un pusher pedofilo da genitori in cambio di cocaina. La vittima, una bambina di appena quattro anni, è stata ridotta in schiavitù ed abusata dal vicino di casa. I responsabili, i genitori della bambina, sembra fossero perfettamente consapevoli di ciò che accadeva quando la piccola era in casa con il pedofilo. Sono stati arrestati tutti e tre con l'accusa di riduzione di schiavitù e abusi sessuali su minore. La piccola, insieme agli ...

La Torre di Pisa non pende quasi più : in 20 anni ridotta la pendenza di 4 centimetri : La Torre di Pisa è stabile e molto lentamente sta riducendo la sua pendenza. In vent'anni il campanile, uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 centimetri di pendenza e il suo ...

La Torre di Pisa pende sempre meno : ha recuperato 4 cm in 20 anni : La Torre di Pisa è stabile e pian piano si riduce la sua pendenza: in vent’anni uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 cm di pendenza e il suo stato di salute è migliorato. Le rilevazioni sono state effettuate dal Gruppo di sorveglianza composto da Salvatore Settis, Carlo Viggiani e Donato Sabia, da che da anni monitorano i movimenti del monumento. “La Torre, da quando è iniziata la cura, ha ridotto la sua ...

Giallo nel Pisano : uomo di 27 anni trovato morto nella sua casa : Un giovane di 27 anni è stato trovato morto nella sua casa ieri sera a Montopoli Valdarno, nel Pisano. La notizia del ritrovamento del cadavere è stata pubblicata oggi dalla stampa locale. La vittima, Giuseppe Marchesano, era a terra nel sangue e solo dopo il sopralluogo del medico legale, in nottata, è stato chiarito che il corpo presentava ferite da colpi di arma da fuoco alla testa e in casa non sarebbero state trovate ...

Cacciatore di 63 anni ucciso per sbaglio durante una battuta nel Pisano : L'uomo è stato colpito alla testa da una fucilata da un altro componente della squadra ed è morto sul colpo

Pisa - la famiglia di Mannino : "Ora su di noi cali il silenzio" : Lunga lettera inviata dall'avvocato Ivo Gronchi all'Ansa. I familiari "stanno vivendo una situazione drammatica" e chiedono di essere lasciati in pace

Pisa - la suocera dello “smemorato” Salvatore Mannino : “Sono furiosa - ho fatto tanto per lui” : La suocera di Salvatore Mannino, l’imprenditore 52enne che ha mentito per giorni dicendo di non ricordare nulla della sua famiglia, avrebbe manifestato la sua rabbia per il comportamento del genero con amici e parenti. L’uomo, padre di 4 figli, avrebbe “confessato” di aver inventato questa storia perché si sentiva oppresso dalla settantacinquenne.Continua a leggere