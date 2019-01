La rete Tim fissa e mobile sta avendo problemi in molte zone d’Italia

Tim «down» in tutta Italia - problemi con la rete fissa e con quella mobile : Dalla mattina di mercoledì diversi utenti lamentano l’impossibilità di navigare con il servizio del principale provider del Paese. Da Nord a Sud: ecco la situazione

Francesco Chiofalo terrorizzato : 'spero non sia l'ultima volta che mi vedrete' : Il giorno è, ormai, arrivato, questa mattina, 9 gennaio alle ore 9.00, Francesco Chiofalo è entrato in sala operatoria per sottoporsi al delicatissimo intervento di rimozione del tumore al cervello. Nel corso della notte appena trascorsa, l'ex concorrente di Temptation Island ha voluto pubblicare un'ultima Instagram Stories prima dell'intervento in cui, finalmente, ha deciso di riapparire in video. Il suo messaggio ha commosso tutti: "spero non ...

Foggia - pretende rapporti intimi con la moglie e la prende a bastonate : arrestato 72enne : E' una storia assurda e raccapricciante quella che giunge da Orta Nova, nel Foggiano, dove un pensionato di 72 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo dauno con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Secondo quanto denunciato da sua moglie, l'uomo l'avrebbe costretta più volta ad avere rapporti intimi, da quest'ultima non graditi. Al rifiuto della donna l'anziano ha reagito molto male, ...

Quanto è migliorata la copertura di rete Vodafone - TIM e Wind Tre nel 2018 : migliori città italiane per connettività : Quali città italiane hanno la migliore copertura di rete e soprattutto nel 2018 (che abbiamo appena lasciato alle spalle) i vettori mobili Vodafone, TIM e Wind Tre sono riusciti a far crescere i loro servizi di connettività rispetto al 2017? A tal proposito è disponibile l'ultima rapporto AGCOM che analizza i dati presenti nello strumento MisuraInternetMobile.it, normalmente utilizzato dagli italiani per verificare la qualità della ...

Don Massimo Biancalani - l'ultima porcata del prete anti-Salvini : come vuole ridurre i ministri : Il 2019 non era ancora cominciato e già don Massimo Biancalani aveva fatto capire che sarebbe stato un altro anno di lotta a testa bassa contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nel primo post, il prete pistoiese ha fatto il suo personalissimo augurio anti-Salviniano: "Speriamo sia un 20

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie. Isco - si ritira una pretendente : affare più semplice? - 1 gennaio - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie live 1 gennaio: il Chelsea si ritira dalla corsa a Isco. Senza i Blues sarà un affare più semplice?.

Nuove antenne per la rete 5G e non solo nel 2019 : una mano a Vodafone - TIM - Iliad e Wind Tre da AGCM : La rete 5G in Italia deve svilupparsi e come conseguenza, Nuove antenne e più in generale impianti, dovranno essere installati da Vodafone, TIM, Iliad ma anche da Wind Tre. Allo stesso tempo sono in corso attualmente anche delle opere di miglioramento della copertura attuale con il 4G, in particolare per l'ultimo arrivato Iliad e pure per Wind Tre (sempre impegnata nell'unificazione del segnale per l'operatore unico). Innegabile tuttavia è come ...

Il 2018 si chiude come la storia di Ringo Mobile e SIMPiù - MVNO su rete TIM : Con il 2018 giunge al termine anche l'avventura di Ringo Mobile e SIMPiù, due operatori virtuali che hanno operato sulla rete 3G di TIM. L'articolo Il 2018 si chiude come la storia di Ringo Mobile e SIMPiù, MVNO su rete TIM proviene da TuttoAndroid.

La rete 4.5G di TIM supporta 12 comuni italiani con velocità fino a 700 Megabit al secondo : TIM è stato il primo operatore ad abilitare in Europa la navigazione su rete 4.5G e ad oggi le città italiane attualmente supportate sono 12 L'articolo La rete 4.5G di TIM supporta 12 comuni italiani con velocità fino a 700 Megabit al secondo proviene da TuttoAndroid.

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Volevate Waluigi in Super Smash Bros. Ultimate? Ne avrete una marea a causa di uno strano glitch : Super Smash Bros. Ultimate, l'ultima fatica del maestro Masahiro Sakurai, è da poco approdato sugli scaffali di tutto il mondo macinando vendite record e gettando in una mischia furibonda tutti i giocatori. Mentre video gameplay e sessioni di gioco si moltiplicano su YouTube, qualcuno si è imbattuto in un curioso glitch di cui ha dato notizia Gamespot.Lo Youtuber Master0fHyrule ha diffuso un video in cui mostra in azione due personaggi di ...

I Retroscena di Blogo : Paolo Del Debbio torna nel prime time di rete 4? : Ci siamo occupati solo poche ore fa della notizia del ritorno su Rai2 di Simona Ventura dalla porta principale alla conduzione di X Factor 2019 con tanto di rivincita personale, che di altra rivincita ci dobbiamo occupare adesso. Secondo le informazioni in nostro possesso pare che ad inizio 2019 torni in onda nella prima serata di Rete 4 un vecchio inquilino di questa fascia oraria, che fu defenestrato da questo slot per far posto al ...

Salento - quattro colpi di pistola contro l'auto del prete antimafia che vive sotto scorta : Don Antonio Coluccia da anni vive a Roma dove ha creato una casa di accoglienza per i poveri e bisognosi in una villa confiscata ad uno dei boss della banda della Magliana: era tornato in questi giorni nel Salento per tenere alcuni incontri nelle scuole