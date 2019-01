Fabio Fazio punito dalla Rai | la confessione di Massimo Giletti | ' Cosa accadrà a giugno'

Fabio Fazio - l'addio alla Rai e un destino atroce : l'ultima beffa si chiama Belen Rodriguez : La nuova Rai di Lega e M5s, il prossimo anno, potrebbe non prevedere Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai 1. Come si dice da giorni, il conduttore potrebbe essere declassato e tornare su Rai 3. E l'ultima indiscrezione indica un Fazio in partenza, che non sarebbe disposto ad accettare l'addio alla

Fabio Fazio - l'indiscrezione : verso l'addio alla Rai - ecco con chi potrebbe firmare : Nel mirino della nuova Rai c'è Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. L'ipotesi che il prossimo anno la domenica sera non sia più sua è sempre più concreta: le voci sull'avvicendamento con Massimo Giletti, di rientro da trionfatore a Viale Mazzini, continuano a rincorrersi. Per Fazio la Rai prospett

Carlo Freccero - la mossa impensabile : Raidue sovranista - vuole battere Raiuno (e fregare Fabio Fazio) : Carlo Freccero, direttore di Raidue, vorrebbe sorpassare la rete ammiraglia. Lo sostiene un retroscena politico televisivo di La Stampa. "Una rete contro l' altra alla ricerca di ascolti da sventolare al nuovo potere di Palazzo Chigi più che di viale Mazzini", si legge, intendendo che la Lega si è i

Che tempo che fa - Fabio Fazio : brutta voce sul suo ingaggio in Rai - "Chi vogliono mettere al suo posto" : Massimo Giletti resta a La7? Oppure torna in Rai? Le voci sull'argomento sono vorticose. Secondo Italia Oggi, rilanciata da Dagospia, "l'editore di La7, Urbano Cairo, gli avrebbe offerto la riconferma con un contratto triennale, lui lo vorrebbe quinquennale e la Rai sarebbe bendisposta". Ma da parte

Che tempo che fa - Fabio Fazio ora trema davvero : il siluro di Mediaset - così possono farlo saltare : Piove sul bagnato per Fabio Fazio. Già "minacciato" di essere rispedito su Raitre, il conduttore di Che tempo che fa dal 13 gennaio dovrà affrontare un nuovo, durissimo avversario. Su Canale 5 la domenica sera sarà di Barbara D'Urso, con la terza stagione della rediviva fiction Dottoressa Giò. Dall'

Che tempo che fa - Carlo Cottarelli molla Fabio Fazio : "Non sarò più ospite fisso - devo parlare anche ad altri" : "Da Fabio Fazio mi sono trovato benissimo ma quella del 23 dicembre è stata l'ultima puntata del contratto". Benservito a Che tempo che fa: intervistato da Pietro Senaldi su Libero, Carlo Cottarelli saluta il suo ruolo di opinionista fisso nel talk di Raiuno che tante polemiche ha suscitato per la q

Che tempo che fa - Fabio Fazio disintegrato da Matteo Salvini : "Lui e i suoi ospiti..." : È sempre Fabio Fazio il bersaglio preferito di Matteo Salvini. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader della Lega e vicepremier non può sottrarsi a una domanda sul contestatissimo post sul Blog delle Stelle, sito ufficiale del M5s. Si parlava, prima della sua rimozione, di "terrorismo mediat

Fabio Fazio perde un opinionista di Che Tempo Che Fa : Che Tempo Che Fa: un ospite fisso di Fabio Fazio abbandona la trasmissione Aria di cambiamenti nel talk show Che Tempo Che Fa. Da gennaio 2019 Carlo Cottarelli non sarà più ospite fisso di Fabio Fazio. Ad annunciarlo è stato lo stesso economista italiano: “Da Fazio mi sono trovato benissimo ma quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata del contratto”. Cottarelli potrebbe ritornare saltuarialmente ogni tre o quattro ...

Che tempo che fa - clamorosa Filippa Lagerback : "Chi è davvero Fabio Fazio. E per sempre..." : Anno di grazia 2005: all'epoca, Filippa Lagerback iniziò a lavorare con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. E tredici anni dopo il sodalizio non si è ancora interrotto: Filippa - oggi moglie di Daniele Bossari - conserva il piccolo ruolo di annunciatrice degli ospiti nella trasmiss

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : 'Come reagisce agli attacchi della politica' : ... che l' aveva contattato come riserva della Repubblica quando tre mesi dopo il voto l' Italia si trovava ancora senza esecutivo, oppure al posto di Giovanni Tria al ministero dell' Economia, se ...

Carlo Cottarelli - l'indiscrezione su Fabio Fazio : "Come reagisce agli attacchi della politica" : «A questo punto me ne vado in America tre settimane, tanto non è cambiato molto. Esagero, ma se guardo i saldi della manovra, questo governo mi sembra un po' la prosecuzione dei precedenti: simile avanzo primario, solite clausole di salvaguardia dell' Iva, che poi verranno disattivate, rituali prome

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e la coltellata a Fabio Fazio : "Presto sarai disoccupato" : Come ogni anno, a Che tempo che fa Luciana Littizzetto legge la sua lettera a Babbo Natale. Non ha fatto eccezione la puntata di domenica 23 dicembre in onda su Rai 1, dove la comica torinese ha ripreso le voci su Fabio Fazio, che potrebbe presto essere spostato su Rai 3. E così, la Littizzetto, ha