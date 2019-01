Euro scatta sopra 1 | 15 dollari | torna a massimi oltre due mesi

Fincantieri - scatta un’indagine dell’Unione Europea sull’acquisizione di Stx in Francia| : Secondo la Commissione l’operazione rischia di nuocere «in misura significativa alla concorrenza» a livello europeo e mondiale

Wall Street vola con Powell e dati lavoro Usa - scatta l'Europa : Anche i dati su manifatturiero e servizi in Cina a dicembre contribuiscono al tentativo di rimbalzo. Il petrolio recupera e favorisce i rialzi del comparto. A Milano bene anche le banche. Negli Stati Uniti creati in dicembre 312.000 posti di lavoro (ben sopra le stime) mentre il tasso di disoccupazione è salito a sorpresa al 3,9% dal 3,7% di novembre...

Milano : da domani scatta blocco veicoli diesel Euro 4 (2) : (AdnKronos) - "La disattivazione delle limitazioni temporanee -fa sapere Palazzo Marino- si verifica dopo due giorni di rientro nei valori definiti, sempre previa certificazione di Regione Lombardia". Per informazioni sulle altre limitazioni temporanee si invita a consultare il paragrafo 'Misure tem

Milano : da domani scatta blocco veicoli diesel Euro 4 : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Da domani, martedì primo gennaio 2019, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal 'protocollo aria' delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Lo rende noto il Comune di Milano. Previsti il divi

Mucca pazza - pensionato muore in NEurologia/ Caso sospetto : scatta il protocollo di sicurezza : scatta l'allarme Mucca pazza a Teramo dove un pensionato di 77 anni è morto nel reparto di Neurologia dell'ospedale Mazzini.

Usa - Trump alla prova dello shutdown. In Europa scatta la fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...

Pensioni - sopra 1.500 Euro netti al mese scattano i tagli : di Luca Cifoni Ha ragione o torto il governo nel minimizzare l'effetto del tagli alla rivalutazione delle Pensioni in essere, deciso a partire dal 2019? In realtà è vero che gli effetti di questa ...

Morbillo - boom di casi nel mondo : scatta l'allarme Oms anche per l'Europa : Il Morbillo colpisce sempre di più nel mondo. E anche in Europa . Nell'intero pianeta la malattia ha ucciso 110mila persone nel 2017, il 30% in più rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto pubblicato dall'Organizzazione mondiale ...

Cybersecurity - per 465 aziende scatta la strategia di difesa Europea : (Foto: Getty Images) L’Italia programma nuovi passi avanti per quanto riguarda la Cybersecurity e si guadagna un posto tra i migliori stati europei in materia. Assieme a Gran Bretagna e Germania, l’Italia è nel gruppo di testa degli stati membri dell’Unione europea grazie ad una pronta attuazione dei compiti della direttiva Nis, che propone maggiori misure per un elevato livello comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ...

Manovra - sulle pensioni elevate il taglio scatta da 100mila Euro : Da Palazzo Chigi arrivano conferme sui provvedimenti bandiera ma non un singolo dettaglio. Si aspetta l’emendamento corretto della proposta di Stefano Patuanelli (M5S) con i prelievi di solidarietà sulle pensioni elevate: un contributo quinquennale tra il 10 e il 40%...

Milano - misure antismog : scatta il blocco dei veicoli diesel Euro 4 : A Milano le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria: da oggi scattano le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E’ previsto il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare ...

Smog Torino : domani fermi i diesel Euro 4 - scatta il primo blocco dell’autunno : fermi a Torino da domani i veicoli fino diesel euro 4: il superamento dei limiti ha attivato il primo livello di allerta previsto dalle misure di contenimento delle polveri sottili, il livello “arancio”, facendo scattare il primo blocco dell’autunno. Di seguito l’avviso del Comune. Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati, attive da martedì 04/12/2018 a giovedì 06/12/2018 compresi tipo veicolo tipologia ...