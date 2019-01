Addio a Paola Nappi | la giornalista Rai è morta a 55 anni

Addio a Paola Nappi - inviata della Rai : aveva 55 anni e si sentì male dopo servizio sul naufragio della Concordia : Non si era più ripresa dal quel terribile 13 febbraio del 2012, quando si sentì male al Giglio dopo aver seguito per i Tg della Rai la messa a un mese dal naufragio della Concordia : è morta la ...

Pallavolo – Coming out - bacio e… Addio : Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate : Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate, dopo il Coming out dell’azzurra e il bacio al Palaverde di Treviso è addio tra le due pallavoliste Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono dette addio. La pallavolista azzurra, che aveva parlato della sua omosessualità dopo l’avventura ai Mondiali di Giappone in cui l’Italia si è classificata seconda (LEGGI QUI L’INTERVISTA), ha rotto con la collega e fidanzata Kasia per ...