Topi morti davanti a una scuola a Roma

Caserta - Topi e piccioni morti in ospedale/ Video - medico denuncia malasanità “mi hanno distrutto” (Le Iene) : Caserta, topi e piccioni morti in ospedale: medico denuncia malasanità ma da 20 anni gli viene impedito di entrare in una sala operatoria. Il servizio stasera a Le Iene.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:17:00 GMT)