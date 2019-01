Santa Monica: Non possiamo competere con Ubisoft e Rockstar in Open World

gamerbrain

: Santa Monica Pier - MeredithFrost : Santa Monica Pier - IAMQUEENLATIFAH : California Dreamin’ ?? @ Santa Monica, California - RegDaniel : ?? @ Santa Monica Pier -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Con l’ultimo capitolo della saga God of War, abbiamo avuto la possibilità di esplorare un mondo decisamente più grande rispetto quelli ai quali siamo stati abituati, ma non è ancora da considerarsi un. Cory Barlog in una recente intervista ha dichiarato chenon puòcon: Il primato negliCory Barlog afferma:God of War può essere considerato un mondo esteso e lineare ma non di certo un, l’intenzione non era quella di creare un mondo aperto, sono stato inflessibile in merito a questa decisione fin da subito. I costi e il livello di aspettative sono cosi alti che non avremmo potutocon la concorrenza, non disponiamo dell’infrastruttura e sistemi necessari per farlo.I dipendenti disono oltre 4000, noi siamo ...