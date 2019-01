Salvini | Senza aiuti a disabili e famiglie | no a reddito

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Carige : Salvini - intervenuti per i risparmiatori senza favori alle banche : Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione ...

Raidue - Freccero "ha preso per i fondelli Di Maio e Salvini - governo senza futuro". Siluro senza precedenti : "Una tv del passato per un governo senza futuro". Carlo Freccero e la "nuova" Raidue non ha convinto per nulla Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale definisce il nuovo capo del secondo canale Rai "un camaleonte di talento": "Fu berlusconiano agli albori dell'impero Mediaset, fervente anti-b

J-Ax vs Salvini 'Sogno un mondo senza di lui'/ Il cantante querela gli haters : 'mi hanno minacciato' : J-Ax vs Salvini "Sogno un mondo senza di lui". Il popolo del capitano insorge sul web e sui social e il cantante annuncia querele.

“Sogno un mondo senza Salvini” : J-Ax attacca il Ministro dell’Interno - la dura replica del vicepremier : È scontro aperto sui social tra il rapper J-Ax e il Ministro degli Interni Matteo Salvini: la replica del vicepresidente del Consiglio alle parole del cantante italiano “Sogno che mio figlio cresca in un mondo senza Salvini”. Questa la frase di J-Ax che ha generato il caos sui social in queste ore. Il rapper italiano, non facendo sconti al Ministro degli Interni Matteo Salvini, ha detto la sua sull’attuale situazione ...

J-Ax : "Sogno un mondo senza Salvini". Il botta e risposta con il vicepremier è esilarante : Dopo un'intervista di J-Ax al Corriere, scatta il botta e risposta - tutto da ridere - con il vicepremier, frecciatine e...

J-Ax : 'Sogno un mondo senza Salvini'. Il ministro : "Doppio bacione" - : Nuovo battibecco tra il cantante e il vicepremier. Sul tema dei migranti il rapper, in un'intervista, ha attaccato il leader della Lega che ha risposto sui social

J-Ax : "Sogno un mondo senza Salvini". Il ministro : “Doppio bacione” : J-Ax: "Sogno un mondo senza Salvini". Il ministro: “Doppio bacione” Nuovo battibecco tra il cantante e il vicepremier. Sul tema dei migranti il rapper, in un’intervista, ha attaccato il leader della Lega che ha risposto sui social Parole chiave: ...

J-Ax : “Per mio figlio vorrei un mondo senza guerre e senza Matteo Salvini” : I propositi per il nuovo anno di J-Ax: Un mondo senza guerre e senza Salvini “vorrei per lui un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Salvini” non la prende tanto per le lunghe J-Ax, rapper milanese tra i più famosi d’Italia che in un’intervista pre natalizia al Corriere della Sera aveva ripercorso un po’ questo suo anno, il secondo da padre, trattando proprio questo nuovo ruolo che qualche mese fa aveva ...

J-AX : 'PER MIO FIGLIO HO CHIESTO UN MONDO SENZA Salvini'/ Elettore M5s pentito - il rapper attacca il ministro : J-AX Matteo Salvini, nuovo scontro: 'PER mio FIGLIO ha CHIESTO un MONDO SENZA di lui'. Il rapper attacca il ministro: 'Immigrati come capro espiatorio'.

J-Ax : "A Natale per mio figlio ho chiesto un mondo senza guerra e senza Matteo Salvini" : J-Ax ha espresso un desiderio per Natale, per suo figlio Nickolas, che compirà 2 anni a febbraio. Un desiderio "politico". Si dice "deluso da chi crea un allarme che non c'è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa", spiega il rapper in una intervista a Il Corriere della Ser

J-Ax attacca Salvini : "Sogno un mondo senza di lui" : Anche J-Ax ha i suoi propositi e sogni per il 2019 che verrà. Uno su tutti: "Vorrei per lui (il figlio, ndr) un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Salvini".Anche a Capodanno il cantante e rapper italiano non manca di tornare all'attacco del ministro dell'Interno. "Ancora mi stupisco dell'interesse che c'è attorno a quello che io penso, per esempio sui temi della politica - dice - Perché in teoria dovrebbe essere rimasto qualcuno a ...

Sondaggio Demos - Matteo Salvini Senza rivali : è il più amato e tra i più odiati : Non ha rivali Matteo Salvini. E' di gran lunga il leader politico più amato dagli italiani ma è anche tra i più odiati. E' quanto emerge da un Sondaggio di Demos per La Repubblica. Nel 2018 il vero e unico protagonista è stato il leader della Lega sia nella parte del "migliore", che, ma in misura mo

Morto Matteo Salvini in un incidente? Bufala di fine 2018 senza arte né parte : Il 2018 si conclude con una Bufala che vorrebbe Morto Matteo Salvini in un incidente stradale, nelle scorse ore. Una fake news con i fiocchi, visto che sfrutta la popolarità della sua vittima per diventare virale ma con elementi e dettagli davvero surreali che pure hanno ingannato numerosi italiani. Come in ogni Bufala che si rispetti, anche quella legata a Matteo Salvini andrà smontata in ogni sua parte per chiarire ai nostri lettori la ...