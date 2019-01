Opel - Debutta in gamma la Zafira Life

quattroruote

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Laintroduce nellala, che debutterà in pubblico al Salone di Bruxelles e potrà essere ordinata a partire da febbraio. Al di là della denominazione non ci sono parentele dirette con il modello attualmente a listino al quale si affiancherà: la Zafinaderiva infatti dallo stesso progetto che vede coinvolti anche Citroën, Peugeot e Toyota per i veicoli commerciali e i derivati per trasporto passeggeri con i modelli rispettivamente denominati Spacetourer, Traveller e Proace Verso.Tre lunghezze per coprire tutte le esigenze. Il frontale è la zona dove laè maggiormente riconoscibile rispetto alle "sorelle", grazie al design specifico della mascherina, dei gruppi ottici e del paraurti, con generose prese d'aria e l'integrazione nella zona inferiore delle luci a Led diurne e dei fendinebbia. La carrozzeria viene proposta in ...