NBA | non solo Harden | 32 punti | | 31 di Clint Capela e 22 triple mandano ko Denver

NBA - Chandler Parsons non vuole andare a giocare in G-League e lascia Memphis : La storia tra Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies, mai realmente iniziata a causa degli infortuni che da oltre due anni lo hanno tenuto ai margini, sembra essere giunta al capolinea. L'agente James ...

NBA – Houston Rockets - il gm Morey non ha dubbi : “vogliamo il titolo - prima della deadline opereremo sul mercato” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso la volontà di migliorare la squadra sul mercato: in Texas arriverà qualche volto nuovo prima della trade deadline di febbraio Gli Houston Rockets hanno vissuto un inizio di stagione davvero complicato, con risultati ben al di sotto delle attese. La franchigia texana, ritrovatasi in fondo alla Western Conference, si è dunque rimboccata le maniche, affrontantando problemi di rosa, ...

Il giocatore turco di NBA Enes Kanter non andrà a giocare a Londra per paura di ritorsioni da parte della Turchia : Enes Kanter, giocatore turco della squadra di NBA dei New York Knicks, ha detto che non volerà con la sua squadra in Inghilterra per giocare a Londra contro i Washington Wizards una delle annuali partite che la NBA organizza in Europa. Kanter

NBA - Kyrie Irving scagiona Marco Belinelli : 'Non lo ha fatto di proposito - ho preso un bel colpo' : Il colpo è stato davvero molto duro. A una settimana di distanza, Kyrie Irving non ha dimenticato l'impatto con il braccio di Marco Belinelli. Un episodio che ha scatenato un po' di discussioni e su ...

NBA – Clippers - Gallinari a tutto tondo : “sogno All-Star Game e Playoff! Mondiale? Vorrei - ma non dipende da me” : Danilo Gallinari si confessa a 360° gradi: dalla bella stagione con i Clippers ai sogni All-Star Game e Playoff, passando per la voglia di giocare il Mondiale con la maglia dell’Italia I Los Angeles Clippers sono una delle più grandi sorprese della lega con 22 vittorie e 16 sconfitte che valgono un dignitosissimo 5° posto ad Ovest, dopo aver stazionato nelle zone altissime della Conference ricca di pretendenti del calibro di ...

NBA - risultati : Curry 42 - Golden State riparte. Giannis - 43 - non salva i Bucks : Un fenomenale Stephen Curry da 42 punti , con 10 triple, trascina i suoi Warriors al successo sui Kings, in una gara spettacolare in cui le 2 formazioni hanno mandato a bersaglio 41 triple complessive,...

Risultati NBA – Lo show di Harden ed Antetokounmpo non basta a Rockets e Bucks - Curry ne mette 42 e fa sorridere Golden State : Tanto divertimento nella notte italiana con le partite della palla a spicchi americana: show di Harden, Antetokounmpo e Curry. Tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Ancora una nottata di spettacolo sui parquet americani con le partite di NBA disputate nella notte italiana. Denver Nuggets-Charlotte Hornets ha aperto le danze, con la vittoria dei padroni di casa per 123-110. Jokic inarrestabile, con ben 39 punti e 12 ...

NBA - Kanter shock : “non andrò a Londra - Erdogan potrebbe farmi uccidere” : NBA, Enes Kanter continua la sua crociata contro Erdogan, il cestista dei Knicks ha paura d’essere ucciso dal presidente turco “NON andrò con la mia squadra a Londra, perché se lo facessi correrei il rischio di essere assassinato. Non potrò svolgere il mio lavoro a causa di quel maniaco lunatico del presidente“. Queste le parole di Enes Kanter sul presidente turco Erdogan. Parole durissime, uno sfogo shock da parte del ...

NBA - risultati della notte : i Lakers non vincono più senza LeBron - Oladipo sbanca Chicago all'OT : Los Angeles Lakers-New York Knicks 112-119 Era da otto partite consecutive che i New York Knicks non vincevano una partita, mentre per trovare una gara vinta nei regolamentari bisogna risalire allo ...

NBA – Kevin Durant non ha dubbi : “free agency? Deciderò io in base ai soldi - nessuno può reclutarmi” : Kevin Durant non ha dubbi in merito al suo futuro: da free agent sceglierà in base alle proposte economiche e non ai vari tentativi di reclutamento da parte degli altri giocatori Il futuro di Kevin Durant è ancora abbastanza nebuloso: il giocatore dei Golden State Warriors sarà free agent in estate e deciderà solo a tempo debito quale sarà il prossimo step della sua carriera. Le opzioni sono essenzialmente due: rinnovare con i Golden State ...

NBA : Paul George e i fischi della 'sua' L.A. : 'Non sono l'unico ad aver scelto altro' : La passata stagione il pubblico dello Staples Center le aveva provate davvero tutte per convincere Paul George a scegliere i Lakers in estate. Una partita utilizzata come vero e proprio reclutamento, ...

Basket - NBA : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

Mercato NBA – Colpo Cleveland Cavaliers : firmato Patrick McCaw - gli Warriors non pareggiano l’offerta : I Cleveland Cavaliers firmano Patrick McCaw: i Golden State Warriors non pareggiano l’offerta fatta dalla franchigia dell’Ohio Non solo cessioni in casa Cleveland Cavaliers. La franchigia dell’Ohio ha messo sotto contratto Patrick McCaw, restricted free agent che in estate ha rifiutato il rinnovo proposto dai Golden State Warriors. I Cavs gli hanno proposto un biennale da 6 milioni di dollari che la franchigia della Baia ...