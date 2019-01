Migranti, Salvini: no strappi a regole

: A nessuno, più che a Salvini, servono i migranti: il Decreto “sicurezza” è concepito per creare zone d’ombra dove f… - robertosaviano : A nessuno, più che a Salvini, servono i migranti: il Decreto “sicurezza” è concepito per creare zone d’ombra dove f… - lucianonobili : Sui migranti #Salvini continua a mentire: il governo non ha mai deciso alcuna chiusura dei porti e in centinaia con… - VauroSenesi : VAURO: 'PERTINI DISSE: IL #FASCISMO NON È UN'IDEA, IL FASCISMO È UN CRIMINE' - Video #Salvini #DiMaio #migranti… -

"Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che li aiutano". Cosìdopo l'apertura di Conte. Nessuno "arriverà mai con il consenso mio e della Lega", ribadisce. "Mi si parla di evento eccezionale, ma in Italia si arriva in aereo. E se qualcuno, anche all'interno del governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e ong, non farà un buon servizio a quelle persone".(Di martedì 8 gennaio 2019)