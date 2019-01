L’Italia al Ces con 49 startup punta su salute | benessere e cibo

Non salvate Carige. Salvate L’Italia dal rapporto incestuoso tra Stato e banche : Da Linkiesta, editoriale di Francesco Cancellato"Siamo ancora qui, alla faccia del cambiamento. A un governo che in un consiglio dei ministri lampo, per salvare una banca - Carige - dal fallimento, decide di mettere la garanzia pubblica sulle nuove obbligazioni e di aprire a una futura nazionalizzazione. Siamo ancora qui, ed è sinceramente stucchevole vedere quelli che hanno salvato le banche ieri fare la morale a quelli che salvano le ...

Scacchi - con Alessio Valsecchi L’Italia ha il suo sedicesimo Grande Maestro : Il 2019 dell’Italia Scacchistica comincia col piede giusto: Alessio Valsecchi, classe 1992, ha conquistato a Stoccolma la terza e definitiva norma di Grande Maestro, che gli permette di potersi così fregiare del massimo titolo assegnato a uno Scacchista. Valsecchi è il sedicesimo portacolori dell’Italia attualmente con il titolo di Grande Maestro (la lista comprenderebbe diciannove nomi, ma due, Mario Monticelli ed Enrico Paoli, sono ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Ai Mondiali L’Italia maschile può salire sul podio in slalom e discesa. Vorrei essere competitivo fino a Cortina 2021” : Giuliano Razzoli, campione olimpico nello slalom speciale a Vancouver 2010, ha rilasciato un’intervista all’ANSA, nel quale ha parlato del futuro prossimo dello sci alpino italiano, guardando ai Mondiali e alle prossime stagioni di Coppa del Mondo. L’emiliano classe 1984 si attende grandi cose dalla prossima rassegna iridata dalla squadra maschile. L’azzurro ha parlato prima degli obiettivi personali: “Tornare sul ...

CES 2019 - L’Italiana Volta vince l’Innovation Award con la ciotola intelligente che riconosce l’animale domestico : L’intelligenza artificiale trova applicazione anche negli oggetti dedicati agli animali domestici. Con la ciotola Mookkie, capace di riconoscere il singolo animale, l’azienda italiana Volta® specializzata nello sviluppo di prodotti AI-centrici ha vinto l’Innovation Award nella categoria Smart Home al CES 2019. L’impresa riceverà il prestigioso premio il 7 gennaio a Las Vegas dalla Consumer Technonogy Association, l’associazione dei consumatori ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : i convocati delL’Italia. Roland Fischnaller e Nadya Ochner a caccia di un altro successo : Domani la Nazionale italiana di Snowboard parallelo si ritroverà a Sesto di Pusteria per completare la preparazione in vista del ritorno in gara a Bad Gastein (Austria), dove martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si svolgerà la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo. Il programma prevede il primo giorno il PSL e il secondo il team event. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove azzurri. In campo maschile la punta sarà Roland ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Domani scatta la volata finale : L’Italia sogna con Francesco De Fabiani : Sono trascorsi undici anni dall’ultimo (e unico) podio italiano al Tour de Ski al maschile, firmato da Giorgio Di Centa che fu terzo nel 2008, otto dall’ultimo podio azzurro in assoluto con Marianna Longa terza nel 2011. Francesco De Fabiani ha la possibilità di rinverdire i fasti di un decennio fa, anzi lo ha già fatto perchè negli ultimi anni difficilmente sul Cermis si è visto un italiano in lotta per le posizioni che contano ...

Ciclismo - Davide Cassani sogna in grande : “Vorrei che L’Italia vincesse una classica e il Giro. Aru può tornare ai suoi livelli” : Ci si avvicina ad una nuova stagione di grande Ciclismo: inizia il nuovo anno e a breve partirà anche il calendario per quanto riguarda il World Tour. L’Italia punta in alto in questo 2019: le ambizioni sono tante, il movimento è in ascesa soprattutto grazie a quelle tre o quattro punte che riescono a far volare il Bel Paese nelle più importanti corse al mondo. Ad ambire a grandi risultati c’è ovviamente il commissario tecnico della ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : la formazione delL’Italia. Tutti gli azzurri al via. Presenti anche Paini e Cazzaniga con Paris e Innerhofer : Venerdì 28 dicembre si disputerà la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Nell’amena località valtellinese andrà in scena una grande classica del calendario internazionale, un appuntamento imperdibile per Tutti gli uomini jet che si sfideranno sulla celeberrima pista Stelvio per andare a caccia del successo di lusso. L’Italia sarà grande protagonista, le frecce più importanti ...

Mara Venier lascia L’Italia dopo il successo di Domenica In : FOTO : Domenica In: Mara Venier parte per le vacanze e lascia l’Italia Mara Venier dopo la diretta con Domenica In di Domenica 23 dicembre ha fatto le valigie di tutta fretta per partire insieme al suo Nicola Carraro e alla sua famiglia alla volta della Repubblica Dominicana. La bionda conduttrice infatti non è apparsa sui social per tutta la giornata della Vigilia per poi ritornare attiva soltanto questa mattina, attraverso le sue Instagram ...

Sci alpino - i precedenti delL’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...

Sci alpino - i convocati delL’Italia per la discesa di Bormio 2018. Torna Peter Fill : La Coppa del Mondo dello sci alpino maschile sbarca a Bormio: la pista Stelvio ospiterà la discesa libera venerdì 28 alle ore 11.45 ed il supergigante sabato 29 alla medesima ora. Le prove della discesa sono invece schedulate per mercoledì 26 e giovedì 27 sempre all’orario di gara. Torna nell’elenco dei convocati per la discesa Peter Fill, che aveva saltato la gara in Val Gardena. Sulla pista di Bormio Paris ha vinto nel 2012 e nel ...

Concessioni balneari - Ue contro proroga di 15 anni : verso procedura d’infrazione - L’Italia rischia di pagare 1 - 5 miliardi : L’Unione europea pronta ad attaccare la proroga delle Concessioni balneari senza gara per 15 anni, prevista dall’emendamento alla manovra della Lega e sul quale è stato già raggiunto un accordo in Senato. Una misura che, qualora approvata, escluderebbe l’applicazione della direttiva Bolkestein dal comparto delle imprese balneari. Secondo Bruxelles questo non è possibile e il rischio è che si arrivi a una procedura di infrazione contro l’Italia. ...

Calcio femminile : L’Italia di Milena Bertolini disputerà un’amichevole contro il Galles il 22 gennaio a Cesena : La Nazionale italiana di Calcio femminile pensa al 2019, una stagione importante nella quale le azzurre saranno impegnate nella fase finale dei Mondiali in Francia (7 giugno-7 luglio). Dopo 20 anni ritroveremo la nostra rappresentativa in un evento così prestigioso e le intenzioni di far bene ci sono tutte. Nel gruppo C la compagine tricolore si giocherà le proprie carte contro Australia, Brasile e Giamaica per conquistare il pass agli ottavi di ...

CES 2019 : L’Italiana Volta porta l’intelligenza artificiale a Las Vegas : Un palcoscenico internazionale per scrivere la storia dell’innovazione. l’italiana Volta® sarà al CES di Las Vegas. L’azienda di Gerenzano (VA) sarà presente alla più importante fiera dell’innovazione tecnologica riVolta direttamente ai prodotti consumer in programma da martedì 8 a sabato 12 gennaio 2019. In più, Volta è stata selezionata dalla Consumer Technonogy Association – l’associazione dei consumatori americani che promuove il ...