La nuova patch di Overwatch introduce bilanciamenti su alcuni personaggi

nuova spinta per Honor 9 Lite con la patch B139 : non è ancora tempo di gesture : Torna attuale uno smartphone che in questi mesi ha riscontrato un discreto successo, vale a dire Honor 9 Lite. Il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento con la Nuova interfaccia EMUI 9, oltre ovviamente ad Android Pie, come del resto abbiamo riportato qualche settimana fa con un articolo dedicato alla questione gesture, ma oggi 3 gennaio dobbiamo necessariamente soffermarci su un altro pacchetto software che è ...

Darksiders 3 : la nuova patch introduce un sistema di combattimento più fedele ai classici della serie : Darksiders 3 si aggiorna oggi con una nuova patch che trasformerà il gioco in qualcosa di assolutamente familiare per i veterani della serie, andando a ritoccare il sistema di combattimento per renderlo più simile a quello dei precedenti capitoli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net la patch non modificherà irreversibilmente il gamplay, ma piuttosto implementerà una scelta tra due diversi combat system: sarà selezionabile quello standard, ...

Fortnite : la nuova patch v7.10 introduce l'evento stagionale "14 giorni di Fortnite" : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Fortnite ha ricevuto una nuova patch, v7.10, che introduce interessanti novità per le varie modalità di gioco.Innanzitutto, l'aggiornamento porta con sé il nuovo evento stagionale intitolato "14 giorni di Fortnite", che partirà il 19 dicembre: "l'evento 14 giorni di Fortnite alternerà MAT nuove e classiche. Le modalità con grandi squadre cambiano ogni due giorni mentre quelle con piccole squadre ruotano ...

Disastro Fallout 76 - nuova patch peggiora il gioco : trapelati dati sensibili degli utenti : Ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più grave per Fallout 76. Di sicuro non ha goduto di un buon lancio, dato che era funestato di bug. Poi è stata la volta del bag gate, fortunatamente (in parte) risolto. Lo sviluppatore Bethesda si è messo comunque subito all’opera per correggere tutta una serie di bug e glitch che per molti utenti rendevano il titolo online semplicemente ingiocabile. Ma non è ancora finita. L’ultima patch di ...

Darksiders 3 : nuova patch in arrivo con fix - migliorie e bilanciamenti : Con il rilascio della prima patch THQ ha sistemato alcune delle problematiche che affliggevano Darksiders 3, lasciandone molte altre a piede libero. Poche ore fa la casa di sviluppo ha annunciato l’arrivo di una Nuova patch, scopriamo insieme le migliorie che apporterà al gioco. Darksiders 3: La Nuova patch bilancia la difficoltà Non ci è ancora data di sapere la data di rilascio della patch ma l’uscita dovrebbe ...

nuova patch per Red Dead Redemption 2 risolve il bug dell’accampamento e corregge più di 30 missioni : Red Dead Redemption 2 non è un videogioco perfetto. Anzi, come tutti i giochi soffre al lancio di diversi bug inaspettata che da parte di Rockstar games, famosa per curare in tutto e per tutto i suoi giochi. Uno di questi è il cosiddetto “bug dell’accampamento”, che causa la sparizione di alcuni personaggi, cioè Sadie, John, Abigail e Jack. Questo accade all’inizio del Capitolo 2, ma solo se si muore durante la missione “La gente per bene di ...

World War 3 : la nuova patch introduce mappe - modalità di gioco e molto altro : Il tattico competitivo di The Farm 51, World War 3 è entrato in fase early access su Steam il mese scorso. Oggi il titolo ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce un sacco di novità.Come riporta Gamingbolt, la novità più succosa riguarda l'introduzione della modalità deathmatch nella variante 10v10, è inoltre una nuova mappa chiamata Warsaw Shopping Mall. Tra le altre novità segnaliamo una nuova arma (MSBS Bullpup), un nuovo veicolo (IFV ...

Hellblade : Senua's Sacrifice : la nuova patch per PC introduce l'HDR : Come riporta DSOGaming, Ninja Theory ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Hellblade: Senua's Sacrifice. Secondo le patch note dell'update 1.03, viene aggiunto il supporto HDR (high dynamic range) per entrambe le schede grafiche NVIDIA e AMD.Inoltre, questa ultima patch risolve vari problemi tecnici, ottimizza la gestione della memoria e interviene ad aumentare la stabilità generale.Ora, mentre Hellblade: Senua's Sacrifice ...

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant annunciano una nuova patch correttiva in arrivo la prossima settimana : Underworld Ascendant di OtherSide Entertainment è uscito la scorsa settimana e non ha ricevuto l'accoglienza più calorosa. Su Steam, le recensioni degli utenti sono abbastanza negative a causa di una miriade di problemi al lancio. Mentre lo sviluppatore ha recentemente implementato due hotfix, è in arrivo un aggiornamento ancora più grande per risolvere i problemi relativi alle prestazioni, al sistema di salvataggio e altro ancora.Come segnala ...

nuova patch per Fallout 76 in arrivo la prossima settimana : Dopo un'attesa a dir poco estenuante Fallout 76 è stato finalmente reso disponibile nel corso di questa settimana per gli utenti PS4, Xbox One e PC. Una release a cui tutti, bene o male, guardavano con assoluta curiosità, vista la Nuova direzione intrapresa da Bethesda con una delle sue serie storiche e iconiche, che in questa Nuova iterazione consente ai sopravvissuti di esplorare le lande post apocalittiche in gruppi piuttosto che in ...

La nuova patch di Fortnite rimuove il ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite : Con la patch 6.30 di Fortnite, recentemente pubblicata, viene rimossa la meccanica del ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite, come segnala Eurogamer.net.Sul sito ufficiale di Epic, il team ha comunicato la notizia nella giornata di ieri: "due settimane fa abbiamo iniziato a testare il ri-schieramento deltaplani nelle modalità predefinite, ma lo sviluppo della meccanica è stato lento, così come le comunicazioni riguardo ai ...

Fortnite : disponibile la nuova patch che introduce la Torretta montata e la modalità a tempo Battaglia con il cibo : Fortnite si aggiorna con la nuova patch 6.30 che porta con sé interessanti novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, l'aggiornamento introduce innanzitutto la Torretta montata in Battaglia Reale: "Tieni durooooo! Salta sulla nuova Torretta montata e tieni a bada i tuoi nemici. Ricordati di non sparare raffiche troppo lunghe o ti surriscalderai". Come da descrizione, "si trova nel ...

Overwatch : la nuova patch introduce Ashe e bilancia alcuni eroi : Il nuovo aggiornamento di Overwatch introduce Ashe nel roster dei personaggi giocabili, la patch inoltre va a bilanciare molti degli eroi già presenti.Come riporta Gamespot, Ashe è una degli attaccanti più potenti in quanto è dotata di un versatile fucile a leva per gli scontri a medio\lungo raggio, candelotti di dinamite per estesi danni ad area ed un fucile a canne mozze per gli incontri ravvicinati, può inoltre usarlo per sollevarsi da terra ...

nuova patch di Overwatch : arriva Ashe - nerf e buff per Mercy - Reaper - Roadhog e Symmetra : Ashe è arrivata in Overwatch. Blizzard Entertainment ha pubblicato la Nuova patch che porta la Nuova eroina nel gioco. Si tratta di una donna ed è il 29esimo personaggio presentato per l’hero shooter. Quali sono le armi che usa? Può innanzitutto combattere i propri nemici con la Dinamite. La sua doppietta è poi una potente arma per gli scontri ravvicinati. Ashe in Overwatch viene aiutata dal suo Omnic: si chiama B.O.B. e scende in campo al ...