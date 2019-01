Erdogan non lo riceve | Bolton lascia la Turchia 

Il turco Kanter non parte per l'Inghilterra : «Le spie di Erdogan mi vogliono uccidere» : ... servizio, ma in realtà privo di una denominazione ufficiale, di complicata descrizione e con ramificazioni in molte branche della politica e dell'economia, Kanter nel luglio del 2016 criticò in ...

NBA - Kanter shock : “non andrò a Londra - Erdogan potrebbe farmi uccidere” : NBA, Enes Kanter continua la sua crociata contro Erdogan, il cestista dei Knicks ha paura d’essere ucciso dal presidente turco “NON andrò con la mia squadra a Londra, perché se lo facessi correrei il rischio di essere assassinato. Non potrò svolgere il mio lavoro a causa di quel maniaco lunatico del presidente“. Queste le parole di Enes Kanter sul presidente turco Erdogan. Parole durissime, uno sfogo shock da parte del ...

Nba - Kanter shock : "Non vado a Londra - rischio che Erdogan mi faccia uccidere" : "Non andrò con la mia squadra a Londra , perché se lo facessi correrei il rischio di essere assassinato. Non potrò svolgere il mio lavoro a causa di quel maniaco lunatico del presidente ". Con queste ...

NBA – Le accuse di Enes Kanter : “Nike non mi dà un contratto perchè ha paura del regime Erdogan” : Il centro dei New York Knicks, Enes Kanter, riapre la polemica legata al suo mancato contratto di sponsorizzazione con Nike: il turco dà la colpa alla paura del brand per le ripercussioni di Erdogan Essere il centro titolare dei New York Knicks, giocare al Madison Square Garden, il più importante palazzetto del basket americano, in una delle piazze economicamente (e non solo) più prestigiose degli USA… e non avere un contratto di ...

Khashoggi : Erdogan non incontrerà bin Salman al G20 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cedu condanna detenzione leader filocurdo Demirtas - ma non torna libero. Parola di Erdogan : Selahattin Demirtas è un prigioniero politico, lo abbiamo sempre scritto e sostenuto. Ieri a sancirlo è stata la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha emesso una sentenza che condanna la Turchia per la sua ingiusta detenzione.Una decisione attesa a lungo, che arriva dopo il giudizio in primo grado del processo al leader dell'Hdp, il partito democratico filo curdo, tra i più determinati oppositori di Recep Tayyip Erdogan ...

Turchia-Ucraina : presidente Erdogan - Ankara non riconosce annessione Crimea da parte russa : La nostra posizione è di sostegno alla sovranità e integrità territoriale, oltre che unità politica, dell'Ucraina. Abbiamo sottolineato ancora una volta come non abbiamo mai riconosciuto e mai ...