Bicarbonato | come usarlo per dimagrire

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ildi sodio è un ottimo alleato pere tornare in forma in breve tempo.Si tratta di un prodotto che quasi tutti abbiamo nella nostra dispensa e che nel corso degli anni – complici anche i rimedi della nonna – abbiamo imparato ad apprezzare per i suoi molteplici usi. Ilinfatti è un ottimo alleato quando dobbiamo pulire a fondo la casa o le pentole incrostate, ci aiuta a disinfettare a fondo frutta e verdura (soprattutto in caso di gravidanza) ed è l’ideale per sbiancare i denti.Questo ingrediente è alla base di diversi rimedi naturali per maschere di bellezza che regalano capelli, unghie e pelle da star. Pochi però sanno che ilè utile anche per perdere peso, eliminando il grasso accumulato nella zona addominale. In più svolge un’azione detox, aiutando il corpo ad espellere le tossine in eccesso ...