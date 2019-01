ATP Sydney – Esordio vincente per Seppi | Chardy ko in tre set

sportfair

: Tennis ATP Sydney 2019: Andreas Seppi lotta e supera in tre set Jeremy Chardy. L’azzurro accede al secondo turno -… - zazoomnews : Tennis ATP Sydney 2019: Andreas Seppi lotta e supera in tre set Jeremy Chardy. L’azzurro accede al secondo turno -… - federtennis : Andreas #Seppi supera il 1° turno dell'#ATP di Sydney chiudendo in 3 set il match contro Chardy: 7-5 2-6 6-4 il pun… - OA_Sport : #tennis #Sydney Andreas Seppi si conferma performante in #Australia e supera al primo turno il francese Chardy -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Andreassorride in Australia: staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP diBuona la prima per Andreasal torneo ATP di: il tennista italiano ha trionfato all’, battendo il francesein tre set. Al numero 37 del ranking ATP è servita un’ora e 53 minuti per mandare al tappeto il suo avversario, col punteggio di 5-7, 6-2, 4-6.soddisfacente dunque per, che adesso al secondo turno dovrà affrontare Klizan per provare a staccare il pass per i quarti di finale.L'articolo ATPperko in tre set SPORTFAIR.