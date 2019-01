Ultrà : gip - Piovella deve restare in carcere per la sua omertà : Deve restare in carcere Marco Piovella, uno dei capi dei 'Boys' della curva Nord interista arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di rissa aggravata nell’inchiesta sulla morte di Daniele Belardinelli, investito, secondo l’accusa, da due auto. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini respingendo l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. Piovella "ha seguito la regola ...

Scontri Ultrà - Gip : non liberare Piovella : 14.30 Deve restare in carcere Marco Piovella, uno dei capi della curva interista, arrestato per gli Scontri prima di InterNapoli costati anche la vita a un neroazzurro. Lo ha deciso il Gip di Milano: Piovella, dice, ha seguito la regola dell'omertà e scarcerato potrebbe ostacolare l'accertamento della verità. Nella confusione causata dagli Scontri. morì Daniele Belardinelli. Il tifoso dell'Inter fu,secondo la ricostruzione, investito da due ...

Morto tifoso Inter - Da Ros ai domiciliari - il gip : “ultras dell’Inter minacciato in casa” : Morto tifoso Inter – Dopo l’ultimo Interrogatorio sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, 21 anni, tifoso dell’Inter arrestato in seguito agli incidenti del 26 dicembre prima di Inter-Napoli che sono costati la vita al tifoso Daniele Belardinelli, lo ha deciso il gip Guido Salvini mentre era stata chiesta la scarcerazione da parte dell’avvocato Alberto Tucci. Luca Da Ros ha fornito ai magistrati ...

Scontri Inter-Napoli - Ultrà forse ucciso da due auto di rivali. Il 'Rosso' sentito dal gip : Il leader della curva nord dell'Inter, Marco Piovella, ha fornito alcuni dettagli sull'incidente in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli

Interrogato capo ultras - Gip Salvini : “Investimento? Piovella ha confermato che l’auto andava piano” : All’uscita dall’Interrogatorio al capo ultrà Marco Piovella, fermato in seguito agli scontri verificatisi alla vigilia della partita Inter Napoli, il Gip Guido Salvini dichiara: “Piovella ha parlato di Daniele Belardinelli e lo ha definito un amico fraterno. Sulle dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di Belardinelli ha confermato che l’auto che lo ha investito andava lentamente”. L'articolo ...

Arrestato uno dei capi Ultrà dell'Inter. Il gip : 'Pericoloso e reticente : Quarto arresto per gli incidenti dello scorso 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli. In carcere è finito Marco Piovella, 34 anni. Dalla sua deposizione emergono particolari choc sulla morte di ...

Arrestato Marco Piovella - capo Ultrà dell'Inter. Il Gip : «Pericoloso e molto influente» : Svolta importante nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Marco Piovella, capo ultras della curva dell'Inter,...

Ultrà morto a Milano - l'allarme del gip : rischio rappresaglie tra fazioni : Milano - La prima avvisaglia due giorni fa: un pullman di tifosi del Torino è stato preso a sassate da supporter del Bologna. L'agguato del 26 dicembre a due chilometri dallo stadio di San Siro, ...

Restano in carcere i 3 Ultrà interisti. Per il Gip 'azione militare'. Rischi rappresaglia : Confermato il carcere per i tre ultrà interisti arrestati per rissa aggravata dopo gli scontri che hanno preceduto Inter Napoli. Il gip nell'ordinanza la definisce 'un azione militare preordinata e ...

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : 'Tifoso morto dopo la rissa' : Il gip di Milano, Guido Salvini , ha convalidato l'arresto dei tre ultras dell'Inter in relazione all'assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei ...

Inter - "Un'azione in stile militare" Gip convalida l'arresto di 3 ultras : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l'arresto dei tre ultras dell'Inter in relazione all'assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale e' morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove e la ...

Morte Daniele Belardinelli - i tre ultras interisti restano in carcere/ Gip : 'Azione in stile militare' : La madre di Daniele Belardinelli auspica che il figlio venga lasciato riposare in pace: I tre ultras interisti restano in carcere.

Inter-Napoli - i 3 ultras restano in carcere. Gip : “Azione di stile militare preordinata. C’è il concreto rischio di rappresaglia” : Gli ultras nerazzurri arrestati per l’agguato ai tifosi del Napoli restano in carcere. È questa la decisione del gip Guido Salvini dopo gli interrogatori di garanzia di sabato, nel corso dei quali due dei fermati hanno ricostruito quanto accaduto e uno di loro ha accusato Marco Piovella, un capo dei Boys, di aver organizzato la spedizione di Santo Stefano, durante la quale è morto Daniele Belardinelli, ultras varesino presente come alcuni ...