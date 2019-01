Palinsesti 2019 | quando partono i programmi TV

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : Chi Vuol Essere Milionario prosegue anche dopo le feste. Adrian dal 21 gennaio : Gerry Scotti - Chi Vuol Essere Milionario? Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...

Palinsesti Inverno 2019 - l'offerta di Mediaset : Quale sarà l'offerta televisiva del prossimo Inverno targato Mediaset? Publitalia '80 ha diffuso nelle scorse ore i Palinsesti stagionali validi dal 6 gennaio al 30 marzo 2019. Conferme e novità animeranno le prime settimane televisive del nuovo anno con lo scopo di accontentare i palati di tutta la platea dei telespettatori.Nessun cambiamento sul fronte del daytime per le reti principali, che continuano a puntare l'usato garantito per la ...

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : l’Isola dei Famosi al giovedì (anche contro Sanremo). Di lunedì c’è Adrian : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...

Palinsesti Rai 3 - inverno 2019 : Mario Tozzi prende il posto di Alberto Angela al sabato. Torna Recalcati : Mario Tozzi L’inverno 2019 di Rai3 sarà all’insegna della continuità. Il recente cambiamento dei direttori di rete, infatti, non ha riguardato Stefano Coletta, che è stato confermato alla guida del terzo canale e che proseguirà quindi il proprio progetto. Il palinsesto che accompagnerà il pubblico da gennaio a marzo, quindi, prevederà ritorni, conferme, ma anche qualche novità. A fine marzo, ad esempio, è in programma il debutto in ...

Palinsesti Rai Inverno 2019 : tra le novità 'La mia casa è la tua' con Raffaella Carrà : Dopo tanta attesa, sono finalmente arrivati nella giornata di oggi i Palinsesti invernali Rai per gennaio/marzo 2019. Dopo che il CDA Rai ha ufficializzato i nuovi direttore di rete (Teresa De Santis per Rai 1 e Carlo Freccero per Rai 2), possiamo svelarvi e annunciarvi tutto ciò che vedremo sulle Reti Rai in prima serata nel periodo invernale che va dal 13 gennaio 2019 al 30 marzo 2019. Ovviamente la collocazione dei singoli programmi potrà ...

Palinsesti Rai 2019 : Antonella Clerici rifarà Sanremo Young : Palinsesti Rai1 inverno 2019: Amadeus, Clerici e Carlucci in prima serata Sono tante le conferme ma anche i cambiamenti di un certo peso che caratterizzeranno i Palinsesti televisivi invernali Rai. L’azienda di Viale Mazzini si appresta a chiudere una stagione autunnale da record, grazie alla serie L’Amica Geniale, due partite di Champions League, due serate di Sanremo Giovani e molto altro ancora. Il 2019 del primo canale del ...

Palinsesti Rai 2 - inverno 2019 : confermata La Porta Rossa 2 - tornano Il Collegio e Il Supplente : Lino Guanciale e Gabriella Pession - La Porta Rossa 2 La Rai 2 di Andrea Fabiano, in attesa dell’insediamento del ‘nuovo’ direttore di rete Carlo Freccero, ha messo a punto i Palinsesti relativi al quasi imminente inverno 2019. Si fa riferimento, in particolare, ai primi tre mesi dell’anno (dal 13 gennaio al 30 marzo). Ecco l’offerta pensata per il telespettatore del secondo canale Rai. Palinsesti Rai 2, inverno ...

Palinsesti Rai 1 - inverno 2019 : Ora o Mai Più al sabato sera. Tornano anche Montalbano e Superbrain : Amadeus - Ora o Mai Più Si va delineando l’offerta delle reti Rai per il periodo compreso tra il 13 gennaio e il 30 marzo 2019. Il palinsesto invernale dell’ammiraglia sarà invaso come ogni anno dal Festival di Sanremo e da alcuni eventi sportivi, ma non mancheranno le fiction, con l’atteso ritorno di Salvo Montalbano. Ecco come appare al momento l’offerta di Rai 1, suscettibile però di variazioni. Palinsesti Rai 1, ...

Palinsesti Mediaset 2018/2019 : a dicembre sarà la volta (buona) di Ultimo - Giacobbo e Gialappa’s. New Amsterdam parte di domenica : Raoul Bova Mediaset ha messo a punto i Palinsesti relativi all’ultima parte dell’anno. Si fa riferimento, in particolare, a dicembre, il mese che fa da spartiacque tra la prima e la seconda parte di stagione televisiva. Non mancano le novità, quasi tutte su Canale 5. Palinsesti Mediaset, dicembre 2018: Canale 5 Le prime serate di Canale 5 a dicembre saranno inaugurate dall’attesa finale di Tú sí que vales, sabato 1, cui ...

