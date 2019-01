Padre uccide i tre bimbi di un anno | 5 anni e 6 settimane e spara in testa alla compagna

Uccide il Padre - presto perizia su 14enne : ANSA, - BOLOGNA, 5 GEN - La questione principale che gli inquirenti devono affrontare nell'omicidio avvenuto in provincia di Ravenna, dove un ragazzino 14enne giovedì sera ha accoltellato il padre, ...

Cervia - 14enne uccide il Padre con un coltello in un raptus di follia : stavano giocando : Una bruttissimo fatto di cronaca si è verificato giovedì sera a Cervia, in provincia di Ravenna, dove un ragazzino di 14 anni ha improvvisamente accoltellato suo padre, un 56enne del posto. A quanto pare il minore stava giocando con il suo papà quando, per cause ancora da chiarire, in un raptus di follia ha piantato un coltello da cucina nel petto del padre. Immediatamente la vittima è stata soccorsa. Purtroppo le sue condizioni sono apparse fin ...

Strage di nobili nel castello : conte uccide Padre - fratello e matrigna : Il triplice delitto è avvenuto nella dimora dei conti Goess, in Austria. Secondo la stampa locale, dietro al raptus di...

'Voglio assassinare centinaia di bimbi' - 14enne uccide il Padre poi va in una scuola e uccide un compagno : uccide il padre, bacia il suo coniglietto da compagnia, poi esce va in una scuola elementare e spara sui bambini uccidendone uno di soli 6 anni. Il quattordicenne Jesse Osborne si è dichiarato ...

Tragedia a Saluzzo : Padre uccide figlio disabile : ... perché nonostante la grave disabilità, che lo affliggeva dalla nascita, era riuscito a laurearsi in Scienze politiche all'università di Torino alcuni anni fa, ed era interessato alla politica. Il ...

