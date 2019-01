Jabra presenta le cuffie wireless Elite 85H con riduzione attiva del rumore e 32 ore di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Se state valutando l’acquisto dicondel, presto potrete prendere in considerazione anche le85H, oltre ai tradizionali modelli di Sony o di Bose. Il noto produttore, infatti, ha approfittato della vetrina del Consumer Electronic Show di Las Vegas perre il suo primo modellocondele padiglione di tipo over-ear, ossia che copre totalmente le orecchie.Dovrete pazientare qualche settimana, perché le85H saranno in vendita a partire da aprile 2019. Però potrebbe valerne la pena, dato che il prezzo di 299 euro le rende competitive rispetto ai diretti concorrenti, ossia le Bose QuietComfort 35II e le Sony WH-1000XM3. Detto questo, prima di premiarle come scelta vincente ci riserviamo di provarle non appena saranno disponibili.Sulla carta la nuova proposta diha un buon biglietto da ...