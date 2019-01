In Giappone venduto all' asta un tonno da 3 milioni di dollari

PlayStation Classic ha venduto 120.000 unità in Giappone nella sua prima settimana : PlayStation Classic , la mini retro-console che ha seguito le orme di Nintendo, è stata lanciata in tutto il mondo il 3 dicembre. prima della sua uscita, ci furono critiche a causa della scarsa emulazione e anche la ricezione post-lancio è stata tiepida. Tuttavia, non sembra che ciò abbia influito troppo sulle vendite della console.Come riporta Gamingbolt, Media Create, che monitora le vendite hardware e software in Giappone , ha recentemente ...

Un uomo Giapponese di nome Miyamoto è stato arrestato per aver venduto SNES Classic Mini moddati : Come riporta Nintendolife, un uomo di 39 anni è stato arrestato in Giappone dalla polizia per aver venduto Super Famicom Classic Mini moddati (SNES Classic Mini) a tre persone in aste online. Secondo un report di Asahi tramite Nintendo Soup, l'uomo ha aggiunto un totale di cinque giochi a ciascuno dei sistemi modificati e li ha poi rivenduti per circa 61.500 yen. Uno dei giochi sui sistemi era Super Mario Bros.Il trentanovenne non deve ...