Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando e Noel Espulsi Dal Programma!

(Di lunedì 7 gennaio 2019): Gemma accusata da Rocco e Tina di essere ossessionata dal successo. Angela abbandona lo studio in lacrime.rivela pubblicamente la sua storia segreta con: Gemma spiega le ragioni per le quali ha deciso di lasciare Rocco. Ma Tina la provoca sul suo presunto attaccamento più al successo che all’amore. Roberta decide di non corteggiare più Stefano per le sue frequentazioni con Pamela. Poche ore fa presso gli studi Mediaset si sono registrate le puntate di. Ecco nel dettaglio quali sono state le vicende che caratterizzeranno le prossime puntate del format senior. Ad aprire le danze anche di questa prima del 2019 è il solito siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese ha deciso di troncare la sua relazione con Paolo Marzotto ed è molto dispiaciuta per questa sua ...