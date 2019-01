Smartphone Android in offerta oggi 6 gennaio | HONOR 10 | Huawei P20 Pro | POCOPHONE F1

Huawei domina la classifica degli Smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu : Lo staff di AnTuTu ha pubblicato la classifica dei 10 migliori smartphone Android dello scorso mese di dicembre per quanto riguarda le prestazioni a livello globale L'articolo Huawei domina la classifica degli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco degli Smartphone Android : L'applicazione di Skype su Android fino a poco tempo fa permetteva di accedere a galleria, browser web, messaggi ed altro bypassando il blocco del dispositivo: la versione 8.15.0.416 rilasciata a fine dicembre 2018 ha già risolto il problema. L'articolo Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco degli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

La Spezia. Aperte le iscrizioni per il corso di Smartphone Android alla Mediateca : Il Comune della Spezia informa che presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” (via Firenze, 37) sono Aperte le iscrizioni

Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018 : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Per la vigilia di Capodanno sono in offerta Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, HONOR View 10 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy S9 Plus. Interessanti, no? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018: Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL, Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare immagini cancellate da Smartphone Android : Le fotocamere degli smartphone Android sono ormai in grado di realizzare scatti di qualità eccellente, i social Come Facebook, Pinterest e Instagram sono invase dalle immagini realizzate dai propri utenti. Non c’è un solo proprietario [...] L'articolo Come recuperare immagini cancellate da smartphone Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

I Lemmings aspettano di essere salvati su Smartphone e tablet Android : Lemmings è il gioco ufficiale del classico rompicapo sviluppato nel 1991 in cui dovrete utilizzare le abilità delle simpatiche creature per completare i vari livelli. Il gameplay è basato sulla gestione dei lemming tramite dei comandi da impartire alle creature che camminano senza sosta con l'obbiettivo di guidarle verso l'uscita del livello con il minor numero di morti possibile. L'articolo I Lemmings aspettano di essere salvati su smartphone ...

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie : lista e date : L’aggiornamento ad Android 9 Pie è già disponibile per il Galaxy S9 e Samsung ha anche fornito una lista con i dispositivi che saranno aggiornati a Pie e la cronologia di aggiornamento. Con l’update alla [...] L'articolo Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie: lista e date è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Smartphone Android in offerta oggi 28 dicembre : LG G7 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta LG G7, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi MI MIX 2, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 28 dicembre: LG G7, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld lancia i Megasconti per gli Smartphone Android : ecco tutti i dispositivi scontati : MediaWorld lancia i Megasconti sul suo sito: tanti smartphone Android scontati, da Samsung Galaxy S8 Plus a Xiaomi Mi MIX 2. L'articolo MediaWorld lancia i Megasconti per gli smartphone Android: ecco tutti i dispositivi scontati proviene da TuttoAndroid.

Quattro consigli per migliorare l’autonomia degli Smartphone Android : La durata della batteria rappresenta oggi una delle grandi criticità in ambito smartphone. Questi dispositivi hanno vissuto un vero e proprio salto generazionale negli ultimi anni: display con risoluzioni sempre maggiori, fotocamere con sensori evoluti, processori super potenti. Peccato, però, che l’autonomia non sia aumentata di pari passo. Sempre più spesso siamo costretti a convivere con una batteria esterna o con la ricerca di una presa ...

Samsung lavora alla scansione 3D per gli Smartphone Android 2019 : Il firmware di Android 9 Pie suggerisce la scansione 3D potrebbe essere la prossima frontiera degli smartphone Samsung. Il Face ID di iPhone X usa questa tecnologia per il riconoscimento facciale e l’azienda sudcoreana potrebbe [...] L'articolo Samsung lavora alla scansione 3D per gli smartphone Android 2019 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come sbloccare PC Windows con Smartphone Android : Proteggere il proprio computer con una password è fondamentale se si vuole preservare la propria privacy. La protezione dei dati personali è un’aspetto a cui non si può assolutamente rinunciare. Per questo motivo, molte case leggi di più...

Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Per Natale sono in offerta HONOR 10, LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre: HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove Smartphone Huawei e Honor : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto che l'aggiornamento open beta EMUI 9 sarà disponibile per altri nove smartphone. Ecco quali sono L'articolo Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor proviene da TuttoAndroid.