Sito Web | come verificare che ne stai visitando uno serio

1Mobile aggiorna il Sito Web ufficiale : design resposive e moderno (finalmente) : Uno degli elementi che oggi, oramai giunti alla porta del 2019, attira l’attenzione dei consumatori verso una determinata azienda è il sito web: […] L'articolo 1Mobile aggiorna il sito web ufficiale: design resposive e moderno (finalmente) proviene da TuttoAndroid.

OneDrive : Microsoft rinnova il Sito Web con il Fluent Design : Microsoft sta rilasciando, attraverso un roll-out davvero molto lento e graduale, una nuova esperienza utente per il sito web di OneDrive rinnovandolo sia nell’aspetto estetico che nelle funzioni disponibili. Introdotto il Fluent Design System con nuovi colori, animazioni e dimensioni del layout. Il nuovo Design risulta nettamente più moderno differenziandosi dal suo predecessore che ricorda molto lo stile di Windows 8. Sfruttando i ...

Arrestati responsabili di Sito Web neonazista in spagnolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

FS Italiane - Sito Web primo nella classifica Lundquist : Il sito web di Ferrovie dello Stato Italiane ha conquistato, per l'impegno nella comunicazione d'impresa, la prima posizione nella classifica .trust stilata dalla società di consulenza Lundquist . La ...

Biathlon – Mondiali 2020 ad Anterselva : lanciato il Sito web : Anterselva continua i preparativi per i Mondiali 2020, lanciato il nuovo sito web La stagione del Biathlon entra nel vivo con il primo appuntamento di Coppa del mondo a Pokljuka e in parallelo cresce l’attesa per la tappa italiana del circuito, attesa ad Anterselva dal 24 al 27 gennaio. La località altoatesina farà le prove generali in vista della rassegna iridata del 2020 che verrà ospitata proprio nella rinnovata Arena Alto ...

Audiweb 2.0 - classifica di settembre 2018 : ilfattoquotidiano.it si conferma il terzo Sito più letto tra i quotidiani generalisti : Sono stati rilasciati i nuovi dati Audiweb, relativi al mese di settembre 2018 (qui la classifica di agosto). La nuova versione 2.0, in vigore da luglio scorso, finalmente assegna agli editori anche il traffico mobile in-app browsing e quello proveniente dei formati Instant Articles di Facebook e AMP di Google. Tra i quotidiani genaralisti e al netto delle partnership chiamate TAL, la classifica vede ilfattoquotidiano.it sul podio con una media ...

Creare il proprio Sito Web con WordPress : imparare con i corsi live : Professione blogger. Una delle più ambite tra i giovani e non solo. A facilitare la creazione di blog e siti

Web - perché la user experience di un Sito è una questione etica : Labirinto (illustrazione: Logan Faerber/Getty Images) Quando entriamo in un nuovo territorio, abbiamo bisogno di mappe, ma una mappa può rivelarsi a volte una trappola: questo vale anche nei percorsi costruiti per orientare le scelte degli utenti. Peter Morville è uno dei pionieri nell’architettura dell’informazione e dello user experience design (Ux design), consulente di organizzazioni come Ibm, Biblioteca del Congresso, Cisco e Harvard, in ...

Sygic Travel aggiunge l’opzione dedicata ai trasporti pubblici su app e Sito web : Sygic ha incorporato nell'app e nel sito web Sygic Travel uno strumento per la pianificazione del percorso che include l'utilizzo dei trasporti pubblici. Ecco come funziona la novità. L'articolo Sygic Travel aggiunge l’opzione dedicata ai trasporti pubblici su app e sito web proviene da TuttoAndroid.

Sygic Travel : su App e Sito Web arrivano i trasporti pubblici : Sygic Travel aggiunge l’opzione dei trasporti pubblici alla propria app e al proprio sito web. Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, ha incorporato uno strumento per la pianificazione del percorso che include l’utilizzo dei trasporti pubblici. Gli utenti possono ora pianificare un viaggio che includa una corsa in metro o in tram in centinaia di città in tutto il mondo. Sia Sygic Maps che le app mobili ...