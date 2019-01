Pakistan | 12 feriti in due attentati

Pakistan : esplosione in mercato - 4 feriti : ANSA, - ISLAMABAD, 5 GEN - Almeno quattro persone, compresi una donna e un bambino, sono rimasti feriti in seguito ad un'esplosione avvenuta questa mattina a Peshawar, in Pakistan. L'episodio è ...

Pakistan - esplosione in mercato - 4 feriti : 6.24 Almeno quattro persone, compresi una donna e un bambino, sono rimasti feriti in seguito a un'esplosione avvenuta questa mattina a Peshawar, in Pakistan. L'episodio è avvenuto al Saddar Market e secondo la polizia l'esplosivo era nascosto in un'auto parcheggiata. "La deflagrazione si è verificata quando l'esplosivo è fuoriuscito dall'auto ferendo quattro persone che si trovavano vicino", afferma la polizia che è intervenuta sul posto anche ...

Pakistan - eslposione a raduno : 6 feriti : 1.45 Almeno sei persone sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta ieri sera a Karachi, in Pakistan, durante un raduno religioso. Secondo la polizia il raduno era stato organizzato da un partito politico in una zona della città chiamata Gulshan i Jauhar. E' ancora da chiarire cosa abbia causato lo scoppio. Ospite d'onore della festa avrebbe dovuto essere il ministro per la Tecnologia informatica, Khalid Maqbool, tuttavia nel momento ...

Pakistan - bomba al mercato e assalto al consolato cinese : oltre 30 morti e decine di feriti : Ore di tensione in Pakistan , dove ben due attentati terroristici sono costati la vita a più di 30 persone. Due agenti sono rimasti uccisi e una guardia di sicurezza ferita nel corso di un attacco ...

Pakistan - bomba al mercato : strage di sciiti. “Almeno 25 morti - decine di feriti” : Un’esplosione verificatasi in un mercato all’aperto nel nord-ovest del Pakistan ha provocato almeno 25 morti e 35 feriti. Lo hanno riferito fonti mediche e di polizia, che temono che il bilancio possa ancora aggravarsi. L’attacco è stato compiuto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, in un momento in cui il bazar era pieno di gente. Una fonte di polizia ha reso noto che la maggior parte delle vittime ...