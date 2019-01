Muore in montagna nel Bergamasco

Montagna - cade in un dirupo : escursionista Muore nella Bergamasca : Infortunio mortale oggi a Valbondione, comune in provincia di Bergamo. Un uomo di 47 anni residente a Berzo San Fermo è caduto in un dirupo e ha perso la vita, rende noto il Sasl lombardo, il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Secondo le prime informazioni, l’uomo era uscito da solo per un’escursione, poi ha incontrato un gruppo di persone che procedeva lungo lo stesso sentiero. Si tratta di una scorciatoia, il ...

Alto Adige - ennesima tragedia avvenuta in montagna : Muore una bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia sulla neve, quella avvenuta oggi, 4 gennaio, alle ore 13:00 circa quando una donna di 40 anni, che era con sua figlia, ha perso il controllo dello slittino ed è andata a finire contro un albero. Purtroppo la bambina, che aveva 8 anni e veniva da Reggio Emilia, è morta, mentre la mamma è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bolzano ed è in pericolo di vita. La donna e la bimba si trovavano in Alto Adige con ...

Incidenti in Montagna : giovane Muore dopo caduta nella zona del Pizzo del Becco : Un giovane ha perso la vita in seguito a una caduta durante un’escursione nella zona del Pizzo del Becco, sulle montagne del Bergamasco: lo rende noto il Soccorso alpino. Il 25enne era uscito ieri in mattinata per andare in Montagna: il mancato rientro in serata ha fatto scattare l’allarme. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella notte sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, a 2200 metri di quota. L'articolo Incidenti in ...

Capodanno in montagna - fidanzati intossicati dal monossido : lui Muore a 21 anni - gravissima la ragazza : Uno studente di 21 anni è morto e la fidanzata è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Morelli di Sondalo, Sondrio, per colpa delle esalazioni di monossido sprigionate da una stufa. Quella ...

Montagna - turista Muore in Valsesia : 21.28 Ritrovato morto un 72enne di Milano disperso da ieri pomeriggio, dopo una passeggiata a monte di Alagna Valsesia verso il rifugio Pastore. A dare l'allarme i parenti che non l' hanno visto rientrare. Il corpo è stato individuato poco lontano dal sentiero in località Alpe Blatte, a quota 1.700 metri. Il corpo non presentava segni di traumi, il decesso potrebbe essere dovuto a un malore, a ipotermia o alla combinazione delle due cause.

Tragedia in montagna : colpito in testa da un sasso - Muore davanti a moglie e figli : Un uomo di 37 anni, Davide Doliana, ha perso la vita durante un'escursione sulla Grignetta, nella provincia di Lecco. Con...

Perde l'appiglio e cade nel vuoto : Francesco Muore in montagna a 28 anni : La tragedia ieri sui monti del Tonale. A lanciare l'allarme sono stati due alpinisti che lo hanno visto cadere

