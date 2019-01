Milan | scelto il centrocampista | beffata un' altra big di A

Milan - ecco Paquetà : scelto il numero di maglia - : Prima l'acquisto, poi l'ufficializzazione , fornita prima dal sito della Lega, poi dalla società…, , infine lo sbarco in Italia. L'avventura al Milan di Lucas Paquetà entra nel vivo e in attesa ...

Milan - Muriel ha scelto la Fiorentina : l'obbiettivo ora è Gabbiadini : Il Milan vede allontanarsi sempre di più Luis Muriel, vicino alla Fiorentina, i rossoneri ora puntano su Manolo Gabbiadini.A meno di colpi di scena a spuntarla sarà la Fiorentina nel testa a testa di mercato con il Milan per l'acquisto dell'attaccante colombiano Luis Muriel. Individuato da tempo come la pedina perfetta per completare il reparto offensivo rossonero, capace di dare grande imprevedibilità e di completarsi perfettamente sia con ...

Milan - Paquetà sbarcato in città : 'Felicissimo di essere qui. Ho scelto questo club per la sua storia' : E' arrivato alle 11:30 all'aeroporto di Malpensa, stasera sarà a San Siro per la partita fra Milan e Torino. Lucas Paquetà è finalmente sbarcato in Italia, dove sosterrà i consueti test fisici, ...

Paquetà : 'Se ho scelto il Milan è grazie a Leonardo' : Il Milan è pronto ad accogliere Lucas Paquetà , atteso a Milano per la sfida di domani con il Torino. Come ricorda la Gazzetta dello Sport , i rossoneri per averlo hanno anticipato PSG, Liverpool e Barcellona, con Leonardo che è stato fondamentale: 'Se ho scelto il Milan è tutto merito suo, mi ha convinto subito' le parole del ...

Milan-Ibrahimovic - i Galaxy passano al contrattacco : scelto l'uomo per convincere lo svedese : E, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà proprio l'ex presidente del Club Deportivo Guadalajara a provare a mettere i bastoni tra le ruote al Milan . I Galaxy preparano la controffensiva per ...

Calciomercato Milan - Paquetà : “ecco perchè ho scelto i rossoneri” ed annuncia il numero di maglia : Calciomercato Milan, Paquetà è pronto a vestire la maglia rossonera, il calciatore brasiliano ha già scelto il numero che lo accompagnerà nella nuova esperienza Calciomercato Milan, Paquetà sarà il primo acquisto della sessione invernale. Il calciatore brasiliano arriverà a Milano nei prossimi giorni, anche se verrà tesserato solo a gennaio come da regolamento. Intanto Paquetà ha parlato della propria scelta ai media brasiliani, svelando ...

Lazio-Milan - Gattuso ha fatto le sue scelte tra mille difficoltà : ecco l’11 scelto per l’assalto al 4° posto : Gennaro Gattuso conosce bene l’importanza della gara di domenica tra la Lazio ed il suo Milan alle prese con una serie incredibile di infortuni Gennaro Gattuso dovrà fare i miracoli per schierare un 11 competitivo nella gara di domenica pomeriggio contro la Lazio. Il suo Milan è alle prese con una serie di gravi infortuni che sta condizionando inevitabilmente la stagione rossonera, ma il tecnico chiede di guardare avanti con fiducia ...