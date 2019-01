Messico | a un passo la firma del ' Tata' Martino

Argentina- Messico 2-0 : assist per Dybala - Icardi a un passo dal primo gol : Altra amichevole e altro successo per l'Argentina di Scaloni che, da quando siede sulla panchina dell'Albiceleste, ha ottenuto quattro risultati utili su cinque match disputati. L'obiettivo era quello ...

F1 - Vettel svernicia Hamilton in Messico : Seb fa un sorpasso pazzesco e si prende la seconda posizione [VIDEO] : Nel corso del trentanovesimo giro il pilota della Ferrari lascia sul posto Hamilton, sfilandogli la seconda posizione alle spalle di Verstappen Un sorpasso pazzesco, che vale il secondo posto per Sebastian Vettel nel Gp del Messico. La vittima? Niente meno che Lewis Hamilton, pronto a vincere il suo quinto titolo mondiale della sua carriera. Una manovra perfetta quella del tedesco, che non lascia scampo al rivale della Mercedes, impotente ...