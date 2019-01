La riunione segreta di Boeri | il governo teme l' agguato a quota 100

Mafia - in presa diretta la riunione segreta di Cosa Nostra : “Abbiamo fatto una bella cosa… che bella gente!” : Gli investigatori di Palermo sono riusciti, nel corso delle indagini, a seguire in presa diretta la fase di riorganizzazione di Cosa Nostra. In particolare, come si vede in questo video con le intercettazioni del nuovo capo dei capi, Settimino Mineo, durante le riunioni dei capimandamento: “Abbiamo fatto una bella Cosa” dice il reggente del mandamento di Villabate, Francesco Colletti, “molto seria, con bella ...