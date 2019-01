Conte e M5s isolano Salvini Matteo insiste | No ai ricatti

Dl sicurezza - Di Maio calma gli eletti M5s : "Lo abbiamo votato" | Conte apre ai sindaci : Si riapre il fronte dei parlamentari contrari al provvedimento. Ma Salvini non arretra: "abbiamo già migliorato il testo". De Magistris all'attacco del vicepremier: "Tradisce la Costituzione, si dimetta lui"

MalContento dentro M5S dopo le espulsioni. Nugnes : "Uno vale uno? Un sogno" : La "calma" degli espulsi che tirano dritto e il Malcontento dell'ala ortodossa. Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce, innanzitutto, questo duplice effetto. Con un'appendice "rischiosa": l'assottigliamento della maggioranza al Senato dove M5S e Lega ora possono contare su 165 parlamentari più due ex pentastellati (Maurizio Buccarella e Carlo Martelli) e due esponenti ...

Premier Giuseppe Conte : “Governo durerà 5 anni - Lega e M5S uniti dal desiderio di cambiamento” : Il Premier Giuseppe Conte è stato intervistato su 'America Oggi', quotidiano in lingua italiana, diffuso negli Stati uniti: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".Continua a leggere

SONDAGGI/ Lega 32 - 5% - M5s "battuti" dal compromesso - Draghi incalza Conte : Salvini si prende anche il sud e ottiene un consenso senza precedenti per un partito che era solo locale, ecco cosa significa

Sondaggi - per Conte consenso al 60%. La Lega rallenta - M5s perde 5 punti rispetto alle politiche : Tiene il governo Conte e in particolare il gradimento nei confronti del presidente del Consiglio, garante del contratto tra Lega e Movimento 5 stelle. Ma per la prima volta la Lega di Salvini, che ha comunque raddoppiato i suoi consensi dal 4 marzo, rallenta e perde tre punti rispetto al mese precedente. Ma se sul fronte Carroccio emerge “l’interruzione di una ascesa eclatante, per i pentastellati il logorio invece continua” e ...

Governo Conte - lo spread tra racconto pubblico e consenso : M5s-Lega mantengono la fiducia (che cresce nelle istituzioni) : I primi sei mesi e mezzo del Governo che si definisce del cambiamento misurano lo spread tra buona parte del racconto pubblico – sui giornali, in televisione, sui social – e il sentimento della maggioranza che resta al momento a prova di bomba, mai scalfito: i partiti del contratto, M5s e Lega, insieme non mollano il 60 per cento di base elettorale virtuale. “Incompetenti, analfabeti istituzionali, scappati di casa!”, e ...

Dopo le frizioni - Conte chiede unità a Lega e M5s : 'Gli elettori non capirebbero un'inversione di rotta' afferma il presidente del Consiglio, in attesa del voto finale alla Camera sul maxiemendamento alla manovra il 28-29 dicembre -

Giuseppe Conte al Bambin Gesù suona la chitarra “bloccata” - ma la foto social è una fake news. Morani (Pd) la rilancia. M5s : “Chieda scusa” : Una foto immortala il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intento a suonare la chitarra ma qualcosa non quadra nello scatto: c’è infatti il capotasto prima della sua mano con l’accordo in “la minore”, cosa che rende impossibile far suonare lo strumento.”Fare finta di suonare la chitarra equivale a fare finta di essere il presidente del Consiglio. Falso come il governo”, scrive qualcuno su Twitter ...

Manovra - Conte : "M5s e Lega rimangano uniti" - : Il premier in un'intervista: "Nessuna deliberata volontà di comprimere il vaglio del Parlamento", ritardi dovuti "al negoziato complesso con Bruxelles". Sulla Lega e il M5s: "Hanno interesse a ...