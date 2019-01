Senza cure il Sud fugge verso Nord Così l’autostrada del Sole diventa la via dell’esilio

Come creare e usare password sicure - per andare online Senza preoccupazioni : La password è la prima, e a volte unica, barriera tra noi e i criminali informatici. Impedisce ad altri di entrare nel nostro account Facebook, nella posta di Google e in tantissimi altri. È quindi un’informazione importantissima, che va gestita con la massima cura. La prima regola da seguire è usare una password sicura. Che cosa significa “password sicura”? Il punto cruciale è che esistono trucchi per entrare in un sistema ...

GdC Cronaca/ Sicurezza prodotti : maxisequestro di addobbi natalizi e giochi a CoSenza : Cosenza. Sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza oltre un milione di addobbi e giocattoli natalizi, destinati alla libera vendita, privi dei minimi contenuti informativi ...

Migranti - l’Arci smonta pezzo per pezzo il decreto sicurezza : “40mila in strada Senza accoglienza” : L'Arci riscrive le "FakeFaq su immigrazione e sicurezza pubblica" pubblicate sul portale del ministero dell'Interno e smonta, punto per punto, il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. "Oltre 40mila persone nei prossimi mesi finirà in strada senza aver diritto all’accoglienza”, denuncia l'Arci parlando di una norma che “viola i principi costituzionali”.Continua a leggere

Mattarella : “Non c’è sicurezza Senza rispetto dei diritti”. E sull’Ue : “Successo di pace - benessere e crescita sociale” : “Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnazionale o del terrorismo senza una fitta rete di contrasto che veda uniti i Paesi di tutti i continenti. Questo grave pericolo continua a manifestarsi, da ultimo con l’uccisione a Strasburgo di cinque persone e, tra esse, anche del nostro giovane connazionale Antonio Megalizzi. Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti ...

Mattarella 'Non c è sicurezza Senza rispetto diritti'. Poi rcorda Megalizzi 'Serve rete di contrasto' : Un mondo dominato dall'unilateralismo è un mondo senza amici e non può che condurre a diffidenze crescenti, a frizioni e a nuovi conflitti'. 'Conflitti che rischiano, in considerazione della marcata ...

Sicurezza : Caritas - a Milano in 500 rischiano di diventare Senza tetto (2) : (AdnKronos) - Dall’inizio della nuova crisi migratoria nata a seguito della guerra in Siria e dalla caduta del regime in Libia, Caritas Ambrosiana ha dato vita ad una sistema di accoglienza diffusa sul territorio della Diocesi di Milano che ad oggi conta 2336 posti, gestiti da cooperative sociali, a

Sicurezza : Caritas - a Milano in 500 rischiano di diventare Senza tetto : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Sono circa 500 i profughi accolti nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative di Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano "che rischiano di diventare senza tetto per effetto del Decreto Sicurezza". Lo denuncia la Caritas, evidenziando che "in ragione delle nuov

Da «ha letto il testo?» a «la mia asSenza non casuale» : scontro Fico-Salvini sul Dl Sicurezza : Il presidente della Camera: «Prendo le distanze». Il vicepremier: «Non capisco dove sia il problema»

Dl Sicurezza - Di Maio : “AsSenza Fico? Sapevamo della sua contrarietà. Lui rispettoso della volontà del Parlamento” : “Che Roberto Fico non fosse d’accordo con il decreto Sicurezza lo Sapevamo e apprezzo molto il fatto che da Presidente della Camera abbia aspettato l’approvazione definitiva per poi dichiarare la sua contrarietà pubblicamente. Così fa un presidente della Camera che non è d’accordo ma rispetta la volontà del Parlamento”. Queste le parole del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine di un evento al ...

Dl sicurezza - Fico : "Mia asSenza è presa di distanza" : Roberto Fico non ha presieduto volutamente la seduta che ha approvato il decreto sicurezza , per prendere le distanze dal provvedimento. L'assenza, ha puntualizzato a margine di un convegno che si è ...

Dl sicurezza - Fico guida la fronda M5S : 'La mia asSenza era presa di distanza'. Salvini : 'Forse non ha letto il decreto' : 'Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, avete interpretato bene'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a ...

Fortinet Security Day 2018 - una sicurezza da record per una sfida Senza precedenti : Per questo come Fortinet ma, prima di tutto, come operatore che lavora nel mondo della Security sentiamo il dovere di produrre uno sforzo e un impegno fuori dal comune. Lo chiedono i tempi in cui ...

La Lega adesso vuole che il decreto sicurezza passi Senza intoppi : "Abbiamo votato per ragion di Stato". I malpancisti nella Lega spiegano così il via libera compatto del partito di via Bellerio al disegno di legge anticorruzione (i voti a favore sono stati 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti). Resta il malessere - anche da parte di molti amministratori del nord - per delle misure che - si lamenta un esponente del Carroccio - andranno a colpire soprattutto i primi cittadini. ...

Reflusso gastroesofageo - sintomi e cure : come risolverlo Senza ricorrere alla chirurgia : Il Reflusso gastroesofageo è una condizione che genera bruciore di stomaco, acidità e rigurgito. Si può presentare con diversi sintomi, tra questi in particolare i segnali principali sono: sensazione di dolore e bruciore di stomaco, sintomo chiamato pirosi, percezione di cattiva digestione e risalita del contenuto gastrico nell’esofago, rigurgito acido. Si tratta di sintomi che si manifestano in particolare dopo un pasto e da questo si è dedotta ...