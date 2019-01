Martina attacca vicesindaco di Trieste

Martina (PD) attacca il M5S : 'Il reddito di cittadinanza è morto' : Il braccio di ferro tra Europa e Italia sembra essere davvero arrivato alla conclusione. Il governo italiano non andrà avanti per la sua strada e Bruxelles, con buona probabilità, avrà un rigore meno netto. Il risultato di ciò è che la manovra economica per il 2019 di Roma porterà ad un debito massimo dello 2,04% nel rapporto deficit/Pil con un taglio sensibile rispetto a quella che era stata la prima ipotesi del governo. Si rischiava una ...