Manovra | auto elettriche ed ibride nei centro città Ma il sottosegretario | «Norma da

Mobilità - associazioni e assessori : “In Manovra norma che permette ad auto elettriche e ibride di circolare in aree pedonali” : auto elettriche che parcheggiano in piazza del Plebiscito a Napoli, ibride che sfrecciano in corso Vittorio Emanuele a Milano, facendosi largo fra turisti e tavolini dei bar. Non è la fotografia di una distopica Italia degli anni Cinquanta, ma il possibile effetto di una norma inserita nella legge di bilancio approvata in via definitiva dal Parlamento che permetterebbe l’accesso libero alle aree pedonali per veicoli elettrici e ibridi. La ...

Manovra 2019 - non solo ecotassa - rincari e bollo auto : ecco cos’altro gli automobilisti devono assolutamente sapere : Approvata definitivamente la legge di Bilancio per il 2019. ecco in pochi punti tutto quello che c’è da sapere per gli automobilisti. – Ecobonus: come avevamo già scritto si tratta di incentivi all’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 sotto i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore ai 50 mila euro (iva esclusa), praticamente auto elettriche e alcune ibride. In caso di rottamazione il bonus arriva fino a 6000 euro. ...

Matteo Salvini - Manovra archiviata : adesso tocca a 'legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Manovra - previsti aumenti nel 2019 : pedaggi autostradali - ecotassa - Rc Auto e multe : La Manovra economica 2019 prevede sia Quota 100 che il Reddito di cittadinanza, ma tra le righe del documento di bilancio sono previsti anche aumenti e rincari dei prezzi. Per il prossimo anno è stato stimato che il rincaro prezzi sarà di circa 914 euro a famiglia, ma potrebbe arrivare addirittura a 3400 euro. Manovra, aumenti prezzi nel settore Auto e bollette Il 2019 non si preannuncia diverso rispetto agli anni passati riguardo agli aumenti ...

Manovra - raffica di rincari sull'auto : non solo ecotassa - quanto spenderai di più per l'assicurazione Rc Auto : Aumentano gas, Rc Auto e multe. E va già bene perché il leggero ritracciamento del petrolio ha fatto scendere la bolletta elettrica (con un risparmio di "ben" 50 centesimi l' anno). Come da tradizione la mazzata tariffaria arriva con il Natale. E potrebbe arrivare a oltre 900 euro a famiglia. Di sic

Sbaglia la Manovra - precipita con l'auto nel fiume e muore annegato : Un uomo di 76 anni residente alla Guizza è morto oggi, 25 dicembre, verso le 12 finendo nel fiume Bacchiglione , a Padova, con la propria auto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre faceva ...

Noleggio auto - perché per gli ncc la Manovra mette a rischio il loro lavoro : Si fa sempre più acceso lo scontro tra il governo e gli ncc, ovvero gli autisti che forniscono un servizio di Noleggio auto con conducente. Dopo le proteste degli ultimi giorni contro la norma inserita nel maxiemendamento alla manovra che prevedeva il rientro in rimessa ad ogni corsa, poi stralciata per mancanza di coperture, nella notte tra sabato e domenica il governo ha emanato un nuovo decreto. Secondo il nuovo testo approvato dal consiglio ...

Manovra - Di Maio esulta : “Accusati da chi ci ha tolto diritti”. Opposizioni : “Parlamento esautorato” : La maggioranza vota compatta al Senato la fiducia alla Manovra. E Luigi Di Maio esulta con un video su Facebook a poche ore dall’approvazione a Palazzo Madama, dove la legge di bilancio uscita dalle negoziazioni con Bruxelles è stata approvata a notte fonda dopo una giornata di caos e bagarre in aula e in commissione, tra testi confusi e modifiche che le Opposizioni denunciano di non avere neanche avuto il tempo di esaminare. Il dem Andrea ...

Manovra - le critiche di de Magistris : 'Governo piega la schiena a Bruxelles - esautora il Parlamento' : 'Governo piega la schiena a Bruxelles, esautora il Parlamento, la maggioranza approva una Manovra deludente, incassano leggi per campagna elettorale europee, vedi un ingannevole reddito di ...

Manovra - non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-tasse - la rapina del governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

Manovra - Monti ancora all'attacco : "Aula bivacco di senatori esautorati" : Un vero e proprio predicozzo che arriva da un'economista prestato alla politica che, in qualità di premier, non votato dagli italiani,, ha imposto alla sua maggioranza 'artificiale' di votare leggi ...

L’autodemolizione della Manovra lascerà solo macerie per l’economia : Roma. Un paio di mesi fa l’avevamo definita “la manovra di Banksy”, perché la legge di Bilancio gialloverde – proprio come l’opera dell’artista britannico recentemente venduta all’asta – include un meccanismo di autodistruzione. In una delle sue varie risposte alla Commissione europea, infatti, il g