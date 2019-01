L' app che ti avverte se sta arrivando un terremoto

agi

(Di sabato 5 gennaio 2019) Anche soltanto pochi secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte: per questo motivo la città di Los Angeles, negli Stati Uniti, ha lanciato una app per smartphone in grado di segnalare l’arrivo di un. Si chiama ShakeAlertLA, è disponibile dallo scorso 31 dicembre ed è “un progetto pilota – si legge nel comunicato del sindaco Eric Gargetti – che utilizza la rete di sensori di allerta rapida disviluppata dallo United States Geological Survey (Usgs)”, l'agenzia scientifica del Governo degli Stati che monitora i sismi.Il meccanismo scientifico alla base dell’allarme I terremoti non sono prevedibili con largo anticipo. Forse, però, esiste un modo per limitare i danni sfruttando il tempo che intercorre tra la rottura della crosta terrestre e l’arrivo delle onde nelle aree ...