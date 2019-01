L' amore va preso con filosofia

huffingtonpost

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ragioni e sentimenti. L'con, scritto da Ilaria Gaspari e pubblicato dalla casa editrice Sonzogno, è un libro necessario, proprio come l': sentimento universale ampiamente riconosciuto.Il libro racconta di Mina, una ragazza che lavora in una libreria e che ha per amica un'insolita figura, la. Mina, deliziosa e amabile creatura, ha un piccolo problema: soffre per. Si è innamorata di Lucio, un suo collega, che purtroppo è già fidanzato con Arianna con la quale vive, però, una relazione aperta. I due iniziano a piacersi, ma nel momento in cui lui decide di partire per una vacanza con la fidanzata qualcosa s'incrina. Mina allora per non essere da meno organizza una vacanza consolatoria insieme alla, ma più che pensare al divertimento, cerca di rattoppare il suo cuore malandato.Giunte ai ...