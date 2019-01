Kakà si sposa per la seconda volta e Carolina mostra l' anello su Instagram

leggo

: Un nuovo post (Milan, l’ex stella Ricardo Kakà si sposa: il romantico annuncio via social) è stato pubblicato su Pl… - Noovyis : Un nuovo post (Milan, l’ex stella Ricardo Kakà si sposa: il romantico annuncio via social) è stato pubblicato su Pl… - FQMagazineit : Milan, l’ex stella Ricardo Kaka si sposa: il romantico annuncio via social - Cascavel47 : Milan, l’ex stella Ricardo Kaka si sposa: il romantico annuncio via social -

(Di sabato 5 gennaio 2019) L'annuncio è arrivato dallo stesso ex giocatore via: 'Mi hai reso l'uomo più felice del mondo! Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo', ha scritto il brasiliano in un ...