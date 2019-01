Inter | gli ultimi parametri zero tra top e flop

Trenitalia metterà in vendita dei posti in piedi sulle Frecce e gli Intercity : Repubblica scrive che Trenitalia ha deciso che su alcuni treni Frecce e Intercity metterà a disposizione dei posti «senza posto a sedere garantito». I passeggeri che li acquisteranno potranno sedersi sui sedili liberi e, nel caso in cui quei sedili vengano occupati

Inter - Godin sarà un giocatore neroazzurro : le cifre e i dettagli : Inter Godin – Un colpo niente male per l’Inter di Spalletti. L’arrivo di Godin, nella prossima sessione di mercato, segna un punto molto importante per la costruzione dell’Inter che verrà. L’Inter ha bloccato Diego Godin, colonna uruguaiana della difesa dell’Atletico Madrid di Simeone. C’è l’accordo con il giocatore, che andrà in scadenza a fine stagione: due […] L'articolo Inter, Godin sarà un giocatore ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Scontri Inter-Napoli - indagati 6 ultrà napoletani : «Restituirono il corpo di “Dede” e la battaglia si bloccò» : Interrogato Luca Da Ros, il 21enne arrestato a Milano. La difesa: «È solo un ragazzo, i capi della curva non dovevano coinvolgerlo». Le minacce sui social

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Biondo - la notizia inattesa : “Sono stato molto male - sto meglio - farò un Intervento” : Amici di Maria De Filippi, Biondo racconta ai fan cosa sta succedendo Qualche tempo fa Biondo ha messo in vendita dei biglietti per una crociera e tutti avevano iniziato a pensare che il cantante si fosse lasciato con la sua Emma Muscat. I fatti in realtà non stanno così: la coppia infatti è felicissima mentre […] L'articolo Biondo, la notizia inattesa: “Sono stato molto male, sto meglio, farò un intervento” proviene da Gossip ...

Godin Inter - accordo vicino a parametro zero con il difensore : i dettagli : Godin Inter – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e Diego Godin sarebbero a un passo dall’accordo. Intesa che appare essere in dirittura d’arrivo tra il club nerazzurro e il difensore uruguaiano. Il classe 1986 cosi dovrebbe dire addio all’Atletico Madrid a parametro zero alla scadenza del proprio contratto, vale a dire a […] L'articolo Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il ...

Morto tifoso Inter - Interrogato Da Ros : “nuovi dettagli” : Morto tifoso Inter – Continuano gli Interrogatori in relazione alla morte del tifoso dell’Inter in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato contro il Napoli. Novità nelle ultime ore, è arrivato da poco al carcere milanese di San Vittore Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati per la morte di Daniele Belardinelli. Secondo quanto riportato dal suo legale l’ultras della curva Interista dovrebbe fornire ...

Scontri a Milano - Da Ros Interrogato dai pm. Il legale : "Ha nuovi dettagli" : iniziato da poco all'interno del carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di fronte ai pm di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta sugli Scontri tra ultrà del 26 dicembre prima ...

Scontri Inter-Napoli - tifoso partenopeo indagato per omicidio volontario : i dettagli : Scontri Inter-Napoli, c’è un indagato che con la sua Volvo B40 avrebbe investito Daniele Belardinelli durante il caos in quel di San Siro Scontri Inter-Napoli, un tifoso partenopeo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario di Daniele Belardinelli. E’ quanto rivelato stamane dal Corriere della Sera. Il supporter napoletano avrebbe investito Belardinelli a bordo della sua Volvo B40 station wagon, che ...

Inter - Nainggolan a Cagliari : famiglia - spiaggia e voglia di normalità : Il ritorno alla normalità. Radja cercava soltanto questo. Dalla sera del 30 dicembre Nainggolan è a Cagliari dove, prima di spiccare il volo, aveva comprato una casa. Le vacanze invernali le trascorre ...

Ferrovie conferma il piano per l'emergenza neve in Puglia - Basilicata e Molise : ecco le linee Interessate : Tra le line interessate: Venafro - Campobasso, Avellino - Benevento, Battipaglia - Potenza, Foggia - Potenza, Foggia - Termoli, Foggia - Bari - Lecce, Pescara - Termoli

Gabigol sfida l'Inter : "Voglio parlare con Spalletti" : Grana per i nerazzurri; l'attaccante brasiliano spera in una chance. Ma si apre uno spiraglio in Premier