Dreams | è ora possibile iscriversi alla beta

La beta di Dreams è ancora in programma per il 2018 : Come riporta Gematsu, la beta per Dreams di Media Molecule è ancora in programma per il 2018, la società lo ha confermato sul blog con un post che annuncia il suo prossimo livestream."Il nostro prossimo stream si terrà mercoledì 28 novembre alle 17:00 BST" si legge nel post. "Ma c'è una svolta - Kareem [Ettouney, uno dei fondatori di Media Molecule] costruirà un mondo in cui TU potrà giocare quando la beta di Dreams verrà lanciata entro la fine ...