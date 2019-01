5 gennaio - Coro Polifonico del Caffè Letterario Neritonensis a Nardò | Lecce

Boxe - due titoli italiani in palio ad Andria il prossimo 25 gennaio : Castellucci-Lezzi per la corona superwelter : Oltre alla corona dei pesi superwelter in palio tra Castellucci e Lezzi, Cipolletta e Dieli si contenderanno il titolo italiano pesi piuma Saranno 2 i titoli italiani in palio il prossimo 25 gennaio ad Andria. Nella serata di Boxe ospitata dalla località pugliese si deciderà il Campionato d’Italia pesi superwelter (vacante), a contenderselo Stefano Castellucci e Francesco Lezzi; per il titolo italiano piuma Cipolletta affronterà ...